Sulingen. Unterschiedlicher hätten die beiden Leistungen beim Fußball-Blitzturnier des TuS Sulingen nicht ausfallen können. Zwar musste der Brinkumer SV gleich zweimal eine Pleite einstecken, landete somit auf dem vierten und letzten Rang. Doch die Auftritte im Halbfinale sowie im Spiel um Platz 3 waren völlig konträr.

So zeigte die Mannschaft von Trainer Mike Gabel im Halbfinale gegen den Regionalligisten BSV Rehden eine ansprechende Leistung, ging in Halbzeit eins sogar in Front. Nach einer Flanke von Mohamad Imad Taha brachte Rehdens Defensivmann Thilo Gildenberg das Spielgerät im eigenen Netz unter (36.). Und die Führung sei mehr als verdient gewesen, berichtete Gabel. „Wir haben ihnen das Leben richtig schwer gemacht, Rehden nicht zur Entfaltung kommen lassen.“ Und nach einem Ballgewinnen schaltete der Bremen-Ligist sofort um, präsentierte sich immer wieder gefährlich. Der Regionalligist dagegen verzeichnete lediglich ein paar Abschlüsse aus der Distanz.

Genauso druckvoll spielten die Brinkumer nach dem Pausentee dann auch weiter. „Wir haben den Ball richtig gut laufen lassen“, lobte Gabel seine Mannen. Nun kamen auch noch einige Hochkaräter hinzu. Zunächst vergab Mert Bicakci aus kürzester Distanz (55.), dann fand ein Fallrückzieher von Jannik Bender nicht den Weg ins Ziel (57.) und auch Gastspieler Yassin Bekyar konnte nicht zum 2:0 treffen (65.). Und wie es eben oftmals im Fußball ist, wurde der Chancenwucher prompt gerächt. Bocar Djumo erzielte den Ausgleich (70.), Rilind Neziri schob wenig später dann zum 2:1 ein (77.). Die Entscheidung war dann gefallen, als Quentin Foley per Foulelfmeter zum 3:1 verwandelte (79.). „Das ist schon extrem bitter. Wir hätten einfach das 2:0 nachlegen müssen“, bedauerte Gabel. Trotzdem: „Mit der Leistung bin ich total einverstanden. Wir haben 70 Minuten total Vollgas gegeben. Und das gegen einen ambitinierten Regionalligisten.“

Im kleinen Finale folgte dann die Partie gegen den Gastgeber TuS Sulingen. Und was Gabel dort von seinen Schützlingen geboten bekam, machte ihn nahezu sprachlos. „Das reicht dann einfach nicht, um sich für mehr Einsatzzeit zu empfehlen. Das war schlichtweg zu wenig“, polterte der BSV-Übungsleiter. In dem Spiel um Platz 3 hatte er vielen jungen Akteuren eine Chance gegeben, die sonst nicht so zum Zuge kommen. „Doch keiner hat die Chance genutzt“, so Gabel. Schnell war die Partie entscheiden, 5:0 hieß es schließlich für den Landesligisten. „Wir hatten absolut keinen Zugriff, waren nicht drin in den Zweikämpfen. Dabei macht uns das doch gerade aus“, seufzte Gabel.