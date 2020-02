Brinkum. Der Fußball-Bremen-Ligist Brinkumer SV hat seine Hausaufgaben erledigt und die BTS Neustadt souverän mit 4:0 (1:0) bezwungen. Anfangs sahen die Zuschauer am Brunnenweg noch ein leichtes Abtasten beider Mannschaften. Doch die Hausherren hatten von Beginn an mehr vom Spiel, belohnten sich in der achten Spielminute mit dem 1:0 durch Winterneuzugang Yassin Bekjar, der nach Vorlage von Mert Bicakci eiskalt vollstreckte. In Folge jedoch lief beim Favoriten bis zur Halbzeit absolut nichts mehr zusammen. Mit viel zu wenig Tempo agierten die Mannen von BSV-Coach Mike Gabel im eigenen Ballbesitz. „Wir haben oftmals auch die falschen Entscheidungen getroffen, keinen Spielfuss mehr reinbekommen“, moniert der Übungsleiter.

Das sollte sich nach dem Wiederanpfiff ändern. Viel griffiger in den Zweikämpfen präsentierte sich der Brinkumer SV. So war das 2:0 durch Innenverteidiger Esin Demirkapi nur folgerichtig (54.). Mit dem 3:0 durch Joker Diyar Kücük war die Partie dann auch frühzeitig entschieden (63.). Der ebenfalls eingewechselte Gordy Mumpese musste nach mustergültiger Vorlage von Nicolai Gräpler nur noch den Fuß hinhalten zum 4:0-Endstand (85.). Gabel: „Mit der zweiten Hälfte bin ich absolut zufrieden, weil wir mit viel mehr Tempo in unseren Aktionen agiert haben.“ Ein ausführlicher Bericht folgt in der Montag-Ausgabe.