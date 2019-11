Brinkums Trainer Mike Gabel konnte mit dem Auftritt seiner Jungs total zufrieden sein. (Thorin Mentrup)

Brinkum. Etwas überraschend, aber hochverdient heimste der Brinkumer SV in der Bremen-Liga den neunten Saisonsieg ein. Die Mannschaft von Trainer Mike Gabel besiegte den Tabellenzweiten TuS Schwachhausen mit 2:1 (0:0). In Hälfte eins gaben die Hausherren den Ton an, konnten aus ihren vielen Chancen aber kein Kapital schlagen. Das änderte sich dann nach dem Seitenwechsel. Julius Rahmig setzte Dennis Krefta auf der rechten Seite in Szene. Der Offensivakteur zögerte nicht lange und verwertete zum 1:0 (67.). Nur wenig später die Quittung für die mangelhafte Chancenverwertung: Kinika Herman Mulweme vollendete ins lange Eck zum Ausgleich (82.). Doch das letzte Wort hatten die Brinkumer. Hyoungbin Park markierte nach Vorarbeit von Maximilian Wirth den 2:1-Endstand (89.). „Der Sieg ist hochverdient“, betonte Gabel. Doch ein Manko sah der Übungsleiter dennoch: „Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen.“ Ein ausführlicher Bericht folgt in der Montag-Ausgabe.