Gelungenes Debüt: Herman Mulweme (r.) erzielte in seinem ersten Spiel gleich zwei Treffer für den Brinkumer SV. (Michael Braunschädel)

Heiligenfelde. Es ist wieder ordentlich Bewegung auf den Fußballplätzen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und mittlerweile auch an den Wochenenden. Denn es ist wieder möglich, Testspiele zu bestreiten. Das haben einige Vereine auch schon ausgiebig genutzt. So jetzt am Sonntag auch der Bremen-Ligist Brinkumer SV, der sich mit 3:1 (1:0) gegen den SV Heiligenfelde durchsetzen konnte. „Für den ersten Test war das schon ganz ordentlich“, resümierte Brinkums Trainer Mike Gabel.

Überrascht war er vom Ergebnis am Ende nicht, aber dafür vom grünen Rasen. „Das war schon ein richtiger Acker. Das kenne ich so von den Dörfern gar nicht“, meint er. Deswegen hätte es auch eine Zeit lang gedauert, bis sich seine Schützlinge mit dem Geläuf anfreunden konnten. „Wir haben uns ganz schön viele Stockfehler erlaubt. Einige Bälle sind uns versprungen. Und das kenne ich so gar nicht, weil wir bislang ja nur auf dem Kunstrasen trainiert haben.“ Bis zum 0:1 durch Neuzugang Herman Mulweme (25.) bot der Bezirksligist ordentlich Paroli, auch wenn der Stürmer vorher schon die Führung hätte erzielen können. Immer wieder versuchten es die Gäste mit Pässen zwischen die Schnittstellen, der SV Heiligenfelde dagegen operierte mit langen Bällen. „Aber das war absolut kein Problem für uns. Die meisten davon konnten wir abfangen“, erzählt Gabel, der das erste Spiel nach langer Zeit richtig aufsog. „Es war ein richtig schönes Gefühl, wieder in der Kabine zu stehen und die Jungs im Trikot zu sehen.“

Mulweme mit der Entscheidung

Durch die vielen Wechsel auf beiden Seiten verflachte die Begegnung dann etwas nach Wiederbeginn. „Wir haben für ein paar Minuten die Spannung verloren, uns dann aber auch schnell wieder gefangen“, sagt Gabel. Die Kraft ließ beim SV Heiligenfelde etwas nach. „Wir hatten dann zwei bis drei Spieler auf dem Platz, die extrem lange nicht gespielt haben und einfach noch nicht fit waren“, so Heiligenfeldes Coach Torben Budelmann. Nutznießer war Angreifer Dennis Krefta, der auf 0:2 erhöhte (65.). Doch die Hausherren konnten neuen Mut schöpfen. Ein Freistoß von Bennet Hansen quasi von der Eckfahne landete direkt in den Maschen (70.). „Das ging für uns etwas zu schnell. Die Mauer stand noch nicht einmal richtig“, seufzte der BSV-Coach.

Allerdings hatte der Favorit prompt die richtige Antwort parat. Nach Vorlage vom eingewechselten Can Ercan war erneut Mulweme zur Stelle, der zum 1:3-Endstand vollendete. Laut Gabel hätten seine Schützlinge aber noch weitere Treffer erzielen müssen: „Mit der Torausbeute bin ich nicht ganz zufrieden. Daran müssen wir unbedingt noch arbeiten. Aber wir sind jetzt schon viel weiter als vor einem Jahr. Und das ist beruhigend.“ Laut Budelmann sei der große Knackpunkt die Verletzung von Tobias Dickmann gewesen. Der Kapitän musste bereits in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. „Dadurch ist ein Bruch in unser Spiel gekommen. Denn bis dahin haben wir es auf jeden Fall nicht schlecht gemacht, hätten sogar in Führung gehen müssen. Dennoch müssen wir im konditionellen Bereich noch sehr viel machen.“

SVH siegt gegen FCO

Bereits am Freitagabend absolvierte der SV Heiligenfelde seinen ersten Härtetest. Dabei ging es gegen den Regionalligisten FC Oberneuland, der allerdings mit einigen Testspielern und Jungspunden aus der U19 angereist war. „Trotzdem hatten sie eine sehr gute Truppe zusammen, die so aber eben noch nicht gemeinsam gespielt hat“, betont Budelmann. Vor 130 Zuschauern – genauso viele waren gegen Brinkum auch vor Ort – zeigten die Gastgeber eine ansehnliche Performance. Trotzdem ging der Favorit nach 20 Minuten in Front. Aber schnell rehabilitierte sich der SV Heiligenfelde, markierte durch Sören Schütte vor dem Pausenpfiff noch den Ausgleich. „Das Tempo in der Partie war sehr ordentlich. Mir hat es gefallen, dass wir den Gegner so früh angelaufen sind“, unterstreicht Budelmann.

Nach dem Seitenwechsel standen die Hausherren hinten sehr kompakt, ließen keine einzige Chance des Regionalligisten mehr zu. Und auf der anderen Seite zappelte der Ball dann noch einmal im Netz: Ein sehenswerter Freistoß von Dickmann fand den direkten Weg ins Tor zum 2:1-Endstand (65.). Denn in Folge passierte nicht mehr allzu viel, sodass der Bezirksligist den ersten Sieg nach der Coronapause bejubeln konnte. „Trotzdem sollten wir das jetzt nicht überbewerten. Das war ein ordentlicher Einstieg, dennoch haben wir noch viel zu tun“, so Budelmann, der sich darüber freute, dass sich die Zuschauer bei beiden Spielen an die speziellen Gegebenheiten anpassten.

Weitere Informationen

Die weiteren Testspiel-Ergebnisse:

TuS Varrel - FC Gessel-Leerßen 1:4

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst II - SV Heiligenfelde II 3:5

TSV Neubruchhausen - AS United 3:1

TSV Heiligenrode - FC Gessel-Leerßen 1:2

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst - SV Hemelingen 2:6

Blumenthaler SV - TSV Okel 5:1

SC Twistringen - JFV RWD Rehden 1:4

TuS Sudweyhe - TSV Achim 9:1