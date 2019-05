In einer schwierigen Phase der Landesligasaison haben die Frauen des Brinkumer SV beim ATSV Sebaldsbrück mit 0:3 (0:1) verloren. Obwohl das von Marcel Flämig trainierte Team endlich einmal wieder mit einem Kader von 14 Spielerinnen anreisen konnte, forderten zahlreiche Umstellungen und Positionswechsel aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle ihren Tribut.

„Unter den gegebenen Umständen war die Leistung in Ordnung“, gab sich Flämig nach der Partie realistisch. Die Gäste spielten gegen den aktuellen Tabellenzweiten über weite Strecken auf Augenhöhe, hatten beim Stand von 0:0 auch zwei gute Gelegenheiten durch Marina Meyer und Tanja Kühne. Beide brachten das Leder jedoch nicht im ATSV-Gehäuse unter. In der 17. Minute legten die Gastgeberinnen dann vor: Ein Weitschuss von Sandra Naujoks, die zuvor kaum im Zweikampf gefordert worden war, schlug hinter BSV-Torfrau Annika Ingenillem zum 1:0 ein. Kurz nach der Pause erhöhte Sebaldsbrück auf 2:0 (49.). Natalie Prekel profitierte von einem kapitalen Fehlpass im Brinkumer Spielaufbau und nutzte ihre unverhoffte Tormöglichkeit eiskalt. In der Folge suchten die Gäste noch einmal die Flucht nach vorn. Die auffällig agierende Catharina Doehle ließ ihre Chance dabei ebenso aus wie Marina Meyer. Aus einem weiteren Ballverlust in der Vorwärtsbewegung resultierte schließlich der 3:0-Endstand durch Sina Lehmann (71.).

Weitere Informationen

ATSV Sebaldsbrück – Brinkumer SV 3:0 (1:0)

Brinkumer SV: Ingenillem – Frankenfeld, Arciszewska, Freitag, Kühne (24. Keskin), Wawrzyniak, Reinecke, Meyer, Ahlborn (70. Kretschmar), Doehle, De Bruin (30. Ramadan)

Tore: 1:0 Sandra Naujoks (17.), 2:0 Natalie Prekel (49.), 3:0 Sina Lehmann (71.) LAL