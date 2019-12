Noch einmal müssen die Spieler des Brinkumer SV aktiv werden, bevor sie sich dann auf Weihnachten mit ihren Familien freuen können. Denn am Sonnabend steigt das große Fußball-Hallen-Spektakel in der ÖVB-Arena in Bremen, das Lotto-Masters um den Sparkasse Bremen-Cup steht an. Der erste Anstoß in der Gruppe A erfolgt um 13 Uhr.

Und dann ist auch gleich der Brinkumer SV in der Pflicht. Die Mannen von Trainer Mike Gabel bekommen es mit dem Spitzenreiter der Bremen-Liga, dem FC Oberneuland, zu tun. Gute Erinnerungen haben die Brinkumer zumindest an den FCO, siegten sie doch vor kurzem erst in der Meisterschaft mit 3:2 gegen den Primus. „Doch Feld und Halle sind zwei verschiedene paar Schuhe“, grätscht Gabel direkt dazwischen. Für ihn sei der FC Oberneuland auch nicht der große Favorit auf den Hallen-Titel, sondern die anderen beiden Gruppengegner SFL Bremerhaven und Blumenthaler SV. „Sie haben viele technisch versierte Spieler in ihren Reihen. Deren Art, Fußball zu spielen, passt perfekt in die Halle.“ Und der Brinkumer SV? Was hat sich der Tabellenvierte der Bremen-Liga vorgenommen? „Natürlich ist es erst einmal am wichtigsten, dass sich keiner Spieler verletzt. Zudem wäre es trotzdem schön, wenn wir zumindest ins Halbfinale kommen“, betont Gabel, der mit elf Akteuren anreisen wird.

In der Gruppe B dürfte es nicht minder spannend zugehen, „auch wenn unsere Gruppe schon hochklassiger besetzt ist“, so die Meinung von Brinkums Coach. Dort treffen der TuS Schwachhausen, Bremer SV, ESC Geestemünde und die SG Aumund-Vegesack aufeinander. „Wir freuen uns einfach auf dieses große Ereignis, wollen ein bisschen Spaß verbreiten und viele Tore sehen“, sagt Gabel. Wenn es so läuft wie draußen auf dem Feld, dürfte der Brinkumer SV zumindest im Eröffnungsspiel gleich einen Sieg landen und wieder für eine kleine Überraschung sorgen.