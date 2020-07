Ein lockeres Warmmachen (am Ball Esin Demirkapi) stand natürlich auch auf dem Programm beim Trainingsauftakt. (Braunschädel)

Es war zwar erst die erste Trainingseinheit des Fußball-Bremen-Ligisten Brinkumer SV, doch Trainer Mike Gabel zog direkt ein positives Fazit. „Der konditionelle Zustand ist auf jeden Fall besser als zum Auftakt der Vorsaison“, schmunzelte er. Insgesamt 22 Spieler haben sich zum Aufgalopp am Brunnenweg eingefunden. „Das war eine ganz lockere Einheit zum Reinkommen. Eine Art Soft-Opening. Die nächsten Tage dürfte es dann anstrengender werden“, verspricht der Coach.

Seine Spieler werden sich freuen. Allerdings kamen auch am Mittwochabend schon einige seiner Schützlinge ins Schnaufen. Grund dafür war die Turnierform gegen Ende der Einheit. Während sich 14 Spieler auf dem Platz gegeneinander duellierten, mussten die restlichen Akteure zur gleichen Zeit eine Laufeinheit absolvieren. Zuvor absolvierte der Kader eine spielerische Übung und natürlich nutzte Gabel den Trainingsauftakt auch für eine längere Besprechung. „Es hat allen sehr viel Spaß gemacht. Doch im weiteren Verlauf der Woche werden wir die Intensität etwas anheben, unter anderem steht ein Leistungstest auf dem Programm“, erklärt der Übungsleiter. „Man merkt, dass alles ein bisschen eingerostet ist. Aber das ist schließlich auch normal.“

Mit von der Partie beim lockeren Aufgalopp war auch Top-Neuzugang Herman Mulweme, der sich in der neuen Mannschaft bereits gut zurechtgefunden hat. „Die ersten Eindrücke hier sind sehr positiv. Hier herrscht eine positive Stimmung, alle Jungs hängen sich mächtig rein. Ich bin guter Dinge, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden und oben mitangreifen können.“ Gleichzeitig wollte er sich nochmals bei seinem Ex-Verein TuS Schwachhausen bedanken: „Ich hatte dort eine tolle und erfolgreiche Zeit. Das Umfeld war sehr familiär und ich wurde in meiner Anfangszeit auch wunderbar aufgenommen. Der Vorstand leistet seit einigen Jahren eine sehr gute Arbeit. Doch jetzt freue ich mich auch, dass meine Familie öfters zu meinen Spielen kommen kann. Das war schließlich der Grund für meinen Wechsel.“

Erster Test in Heiligenfelde

Die erste kleine Standortbestimmung für den BSV steigt dann am kommenden Sonntag. Die Elf von Mike Gabel trifft um 15 Uhr auswärts auf den SV Heiligenfelde. Der Coach erwartet nicht allzu viel: „Wir wollen einfach wieder ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, ein Spiel zu bestreiten. Das sollten wir an dem Tag genießen. Fußballerisch dagegen habe ich keine hohen Erwartungen. Ich bin einfach nur gespannt, wie weit wir schon sind.“ Deswegen hat der Coach auch die neue Trainingswoche noch nicht geplant. Er möchte abwarten, wie der erste Test gegen den Bezirksligisten läuft. „Das letzte Spiel haben wir Anfang März in Habenhausen absolviert. Wir müssen erst einmal wieder reinkommen“, meint Gabel, der zahlreiche weitere Testspiele angesetzt hat. Ein Höhepunkt wird definitiv das Abschiedsspiel von Saimir Dikollari sein, der den Weg zurück zum SC Twistringen gefunden hat. Gegen den Bezirksligisten testet der BSV am 2. August. Weitere Gegner sind in der Vorbereitung der FC Hagen/Uthlede (9. August), Rotenburger SV (12. August), SSV Jeddeloh (22. August), TSV Melchiorshausen (24. August) und TSV Ottersberg (30. August). „Ich denke, dann sind wir ganz gut vorbereitet für die neue Saison“, so Gabel. „Und das obwohl noch nicht genau feststeht, wann wir starten werden.“