Die Vertragsverlängerungen mit Safi, Osei und Krefta geben Trainer Mike Gabel Planungssicherheit für die neue Saison. (Thorin Mentrup)

Gute Nachrichten für den Brinkumer SV: Der Fußball Bremen-Ligist hat gleich mit drei Spielern verlängert. Ramien Safi, Marvin Osei und Dennis Krefta bleiben den Blau-Weißen weiterhin erhalten. „Alle haben ligaunabhängig zugesagt“, betont BSV-Coach Mike Gabel. Besonders die Zusage von Osei freue den Trainer. „Er ist erst im Winter zu uns gekommen und hat jetzt schon vorzeitig verlängert“, sagt Gabel. Marvin Osei fühle sich sehr wohl beim Brinkumer SV – obwohl er bisher noch kein einziges Pflichtspiel absolviert hat. „Mike und ich sind im regelmäßigen Austausch. Mir wird sehr viel Vertrauen geschenkt und diese Art von Wertschätzung mag ich sehr“, sagt Osei.

Auch Ramien Safi fühlt sich beim Brinkumer SV sehr wohl. „Durch den Verein habe ich viele neue Freunde gefunden. Außerdem ist es hier sehr familiär. Bei einem anderen Verein kann ich mir das nur schwer vorstellen“, sagt der Stürmer des BSV. Was ihn letztendlich für einen Verbleib überzeugt hat: „Unser Plan, den für uns zum Anfang der Saison gesetzt haben, ist aufgegangen. Wir stehen oben und hätten eventuell sogar den Aufstieg in die Regionalliga geschafft. Leider hat es nicht funktioniert, dafür greifen wir in der neuen Saison an“, blickt Safi optimistisch in die Zukunft.

Auch Dennis Krefta blickt positiv voraus und möchte mit dem Brinkumer SV zur neuen Spielzeit angreifen: „Der Aufstieg war immer unser Ziel und auch deswegen bleibe ich und möchte mein Bestes geben. Die Arbeit mit dem Trainer und mit dem Team hat mich am Ende überzeugt“, begründet Krefta seinen Verbleib beim Ersten der Bremenliga.