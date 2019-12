Lange Gesichter nicht nur bei Kerem Sahan: Brinkum verlor in Bremerhaven. (Thorin Mentrup)

Bremerhaven. Die Siegesserie des Brinkumer SV ist beim SFL Bremerhaven gerissen: Mit 1:3 (0:0) musste sich die Elf vom Brunnenweg beim ersten Spiel auf dem neuen Kunstrasen der Seestädter geschlagen geben. „Das war verdient“, gab Brinkums Trainer Mike Gabel nach der ersten Niederlage nach zuvor drei Erfolgen zu. „Wir haben nicht so dagegengehalten, wie es nötig gewesen wäre.“

Dabei war vor allem Widerstandskraft gefragt gegen Gastgeber, die eine enorme körperliche Präsenz hatten und den Gästen dauerhaft auf den Füßen standen und deren Angriffe auch mal rustikal unterbanden. Bremerhaven raubte Brinkum den Spaß. Die spielerische Leichtigkeit der vergangenen Auftritte fehlte der Gabel-Elf. Es lief nicht viel zusammen. Im ersten Abschnitt begegneten sich beide Teams kämpferisch noch auf Augenhöhe. Brinkum wehrte sich, setzte offensiv den einen oder anderen Akzent. Bremerhaven störte kontinuierlich, suchte selbst den schnellen Weg nach vorn und war vor allem durch Standards gefährlich.

Nach der Pause diktierten die Gastgeber dann das Geschehen und belohnten sich durch Simon Aulich (53.). Saimir Dikollaris Handelfmeter brachte Brinkum zurück ins Spiel (61.), doch viel mehr Durchschlagskraft entwickelte der BSV nicht. Er prallte an den Bremerhavenern regelrecht ab. Eduard Kimmel per Kopf (78.) und Aulich mit seinem zweiten Tor (83.) machten den SFL-Erfolg perfekt. Die Gastgeber beendeten so ihren Negativlauf von zuvor fünf Partien ohne Sieg.