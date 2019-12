Der Brinkumer SV will am Dienstagabend auch in Bremerhaven jubeln. (Thorin Mentrup)

Brinkum. Beim Bremer SV gewonnen, dann auch bei der SG Aumund-Vegesack – feiert der Brinkumer SV jetzt am Ende seines Auswärts-Triples in der Fußball-Bremen-Liga den dritten Sieg im dritten Spiel? Das Selbstvertrauen ist vor der Nachholpartie bei SFL Bremerhaven am Dienstagabend (Anstoß: 19.30 Uhr) jedenfalls riesengroß. „Wenn wir es schaffen, in Bremerhaven genau so klar und so gut zu spielen wie bei der SAV, dann sind auch dort in der Lage zu gewinnen“, sagt Trainer Mike Gabel.

Spielerische Leichtigkeit und fußballerische Dominanz zeichnete den Auftritt des Tabellendritten im Bremer Norden aus. Auf dem neuen Kunstrasen der Bremerhavener will die Elf vom Brunnenweg natürlich an diese Leistung anknüpfen. „Aber das wird noch einmal ein ganz anderes Spiel als am Sonnabend“, glaubt Gabel. Vor dem Gegner hat er großen Respekt. „Die Mannschaft ist über Jahre gewachsen. Sie können ein hohes Pressing spielen und den Gegner unter Druck setzen.“ Das könnte den Gästen sogar entgegen kommen, wie sie in der zweiten Hälfte gegen Aumund-Vegesack gezeigt haben. Brinkum hat das Selbstverständnis und den Mut, jederzeit nach fußballerischen Lösungen zu suchen. Mit einem Sieg kann sich der Tabellendritte bis auf vier Zähler an den TuS Schwachhausen auf Rang zwei heranschieben und sich darüber hinaus „ein richtig geiles Spiel“, wie Gabel sagt, zum Jahresabschluss gegen Klassenprimus FC Oberneuland bescheren.

Bevor sich die Brinkumer allerdings Gedanken über diese Partie machen, müssen sie erst einmal die Hürde SFL meistern. Das vergangene Jahr mit zwei Niederlagen ohne eigenen Treffer sollte Warnung genug sein, auch wenn in dieser Saison vieles besser läuft bei den Gästen. Die Seestädter dagegen befinden sich in einer schwierigen Phase. Seit fünf Begegnungen hat das Team von Marcus Klame nicht mehr gewonnen und musste deshalb nicht nur die Brinkumer in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Bremerhaven ist vor der Partie Sechster, „aber immer noch ein Kandidat für die Top Drei“, wie Gabel findet. Die kleine Schwächephase der Gastgeber wollen die Brinkumer dennoch nutzen, um ihre Position im Klassement zu festigen.