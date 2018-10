Jannik Bender (Mitte) ist Gewinner der Fair-Play-Geste des Monats August. Das Bild zeigt ihn mit Kevin Kriewitz (Verkaufsberater Ford bei der Woltmann-Gruppe, links) und Niklas Blome (Mitglied der BFV-Kommission Fair Play, Sicherheit und Gewaltprävention). (Kris Stubbe)

Brinkum. Jannik Bender, Kapitän des Fußball-Bremen-Ligisten Brinkumer SV, ist Preisträger der Fair Play-Geste des Monats im August. Das teilt der Bremer Fußballverband (BFV) mit. Der 27-Jährige durfte sich erstmals über einen Ford Focus aus dem Hause der Woltmann-Gruppe freuen, das er mit seinem Verhalten für ein Wochenende gewonnen hat.

Was war passiert? In der Stark Bremen-Liga Partie zwischen dem FC Oberneuland und dem Brinkumer SV kam es aufgrund von technischen Problemen zum Ausfall von drei Flutlichtmasten. Eine vollständige Ausleuchtung des Spielfelds konnte unter diesen Umständen nicht mehr gewährleistet werden. In der 75. Spielminute – beim Stand von 3:0 für Oberneuland – unterbrach der Schiedsrichter das Spiel, um gemeinsam mit seinem Team zu beraten, wie es weitergehen soll. Die Schiedsrichter entschieden sich dazu, das Spiel fortzusetzen. Bender trug diese Entscheidung nicht nur mit, sondern befand sie selbst auch als beste und fairste Lösung.

Niklas Blome aus der BFV-Kommission Fair Play, Sicherheit und Gewaltprävention gratulierte Bender zu diesem fairen Verhalten und zeichnete ihn gemeinsam mit Kevin Kriewitz von der Woltmann-Gruppe aus. Neben einer Urkunde und einem Einkaufsgutschein für den DFB-Fanshop wurde Bender dabei als erstem Preisträger ein neuer Preis übergeben. Ein ganzes Wochenende lang kann er mit einem neuen Ford Focus auf den Straßen unterwegs sein.

Der Bremer Fußball-Verband zeichnet einmal im Monat eine faire Aktion aus. Vorschläge können über ein Online-Formular eingereicht werden. Egal ob Trainer, Spieler, Schiedsrichter oder Zuschauer – jeder kann die Meldung einreichen. In jedem Monat wird der Preisträger mit einer Urkunde und einem Einkaufsgutschein für den DFB-Fanshop ausgezeichnet. Aus allen Preisträgern eines Jahres wird schließlich die Fair-Play-Geste des Jahres ausgewählt, die mit einer Auszeichnung des DFB im Rahmen eines Länderspiels verbunden ist.