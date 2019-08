Den Spaß lassen sich die Brinkumerinnen nicht nehmen – schon gar nicht beim Training. (Janina Rahn)

Sie haben in der Bremer Verbandsliga gespielt, im vergangenen Winter sogar von der Meisterschaft in der Landesliga geträumt. Nun sieht die Situation anders aus: Das Team muss einen harten Bruch meistern, neu angreifen. Auf Kleinfeld. In der Bezirksliga. Das Team plant den Neustart und ist auf der Suche nach einem Trainer, einer Torhüterin und weiteren Feldspielerinnen. Das Ziel ist ganz klar: „Wir wollen, dass der Frauenfußball beim Brinkumer SV erhalten bleibt", sagt Anne Bader.

Wer das Donnerstagstraining der Brinkumerinnen auf dem Kunstrasenplatz am Brunnenweg verfolgt, der ahnt nichts davon, dass sich hier eine Mannschaft auf die neue Saison vorbereitet, der es an einigem fehlt. Zehn Spielerinnen sind da, laufen sich warm, dribbeln kurz darauf durch einen Parcours und absolvieren verschiedene Passübungen. Alles wie immer also. Ein ganz normales Team während einer ganz normalen Einheit in der Saisonvorbereitung. Oder? Nicht ganz, denn hinter den Brinkumerinnen liegen Wochen der Veränderung. Nicht weil wie bei anderen Mannschaften während der Transferzeit Spielerinnen gegangen und gekommen sind, sondern weil sich bei ihnen die Frage nach der Zukunft stellte. Liegt sie auf dem großen Feld oder doch auf dem kleinen? Liegt sie in der Landes- oder in der Bezirksliga? Für die Spielerinnen stand fest: Es kann nur in der Bezirksliga weitergehen. „Mit nur 14 oder 15 Spielerinnen bringt es nichts, auf Großfeld anzutreten. Das können wir auf keinen Fall eine gesamte Saison lang durchhalten“, sieht Bader die Situation realistisch. Diverse Verletzte, dazu drei Schwangere und eine Pendlerin – die Liste der Ausfälle ist nicht gerade kurz. „Also haben wir eine Abstimmung gemacht. Alle waren dafür, dass wir als Siebenermannschaft weitermachen“, schildert Bader, warum der BSV den Rückzug in die Bezirksliga angetreten hat. Allerdings machte diesen Schritt zurück das Trainerteam um Marcel Flämig nicht mit, es wollte bei einer Mannschaft auf großem Feld bleiben. „Das war vor der Abstimmung klar, deshalb war es auch keine Trennung im Bösen“, verdeutlicht Bader.

Vieles ist neu

Trotzdem war es eine Trennung, die die verbliebenen Fußballerinnen vor eine große Herausforderung stellte. Auf einmal standen sie ohne Trainer da. „Wir müssen uns jetzt selbst organisieren, jede muss Verantwortung übernehmen“, erklärt Bader. Die ehemalige Regionalligaspielerin des TV Jahn Delmenhorst und Susanne de Bruin, ebenfalls ihr Leben lang Fußballerin, haben den Trainerjob erst einmal übernommen, und auch Vanessa Castens packt mit an. Das Team hilft sich, wo es kann, aber auf Dauer sei diese Konstellation keine Lösung. „Für uns ist alles neu, zum Beispiel wie man neue Spielerinnen anmeldet oder wie das DFBnet funktioniert“, erklärt Bader, dass die Aushilfstrainerinnen noch dabei sind, sich in ihre Tätigkeit hineinzufuchsen.

Doch das ist nicht die einzige Sorge, die die Brinkumerinnen haben. Ihnen fehlt zudem eine gelernte Torfrau. Bei der Trainingseinheit trägt Simone Wawrzyniak zwar Handschuhe, „aber sie ist eigentlich Abwehrspielerin“, sagt de Bruin. Eine perfekte Lösung ist das zweifelsohne nicht, genauso wie die Situation alles andere als optimal ist. Kein Trainer, keine gelernte Torhüterin – zweifeln die Brinkumerinnen da nicht am Fortbestand ihres Teams? „Nein“, widerspricht Bader deutlich. „Wir sind alle so eng befreundet, dass wir weiterspielen wollen, vor allem auch hier in Brinkum. Das ist ein toller Verein, der hinter uns steht.“ Nie habe zur Debatte gestanden, ob es weitergeht. Lediglich das Wie galt es zu klären. Doch auch das ist mittlerweile geschehen.

Trotzdem: Die Bezirksliga ist nicht die Wunschklasse der Brinkumerinnen. „Wir wollen im nächsten Jahr wieder mit einer Elfermannschaft starten“, verrät de Bruin. Deshalb sucht der BSV auch noch Feldspielerinnen. „Vier bis fünf wären super“, fügt sie hinzu. Über verschiedene Wege läuft die Suche bereits: über die sozialen Medien zum Beispiel. Bisher aber ist der große Erfolg ausgeblieben, vor allem auf den Schlüsselpositionen Trainer und Torhüterin. „Viele wollen nicht auf Kleinfeld spielen“, weiß Bader. Auch für den BSV soll das nur eine Übergangslösung sein: „Wir wollen uns selbst aus dieser Situation herausziehen. Im nächsten Jahr wollen wir wieder als Elfermannschaft antreten“, erklärt de Bruin das Ziel. Die Brinkumerinnen machen einen Schritt zurück, um dann wieder voll durchzustarten.

Eine Saison lang aber müssen sie auf die Zähne beißen, mit dem Kleinfeld vorlieb nehmen. „Wir wollen einfach Spaß haben und nicht die Lust am Fußball verlieren“, macht Bader deutlich. De Bruin hat sich diverse Anregungen für das Training geholt, „alles mit Ball“, wie sie sagt. Und natürlich finden die Spielformen auf engerem Raum statt, um sich an das kleinere Feld zu gewöhnen. Auch ohne Trainer wollen sich die Brinkumerinnen gut verkaufen: „Wir sind eine spaßige Truppe, die zusammenhält, aber wir sind auch ehrgeizig. Wir haben einen gewissen Anspruch an uns selbst“, unterstreicht Bader. Und dieser Anspruch sieht die Landesliga vor, am besten bereits in der kommenden Saison – dann natürlich mit einem Trainer oder einer Trainerin, einer Torhüterin und weiteren neuen Spielerinnen.



Der BSV trainiert dienstags und donnerstags jeweils in der Zeit von 19 bis 20.30 Uhr in Brinkum. Weitere Infos erteilt darüber hinaus Anne Bader telefonisch unter der Rufnummer 01 72 / 1 75 94 60 sowie per E-Mail an Anne.Bader001@gmail.com.