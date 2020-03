Brinkums Stürmer Saimir Dikollari (am Ball) traf im Spiel beim Habenhauser FV gleich viermal. (Thorin Mentrup)

Bremen. Darüber musste selbst er lachen. Saimir Dikollari, seines Zeichens Vollblutstürmer des Fußball-Bremen-Ligisten Brinkumer SV, donnerte das Spielgerät quer über den halben Platz. Es sollte ein Torschuss werden. Doch es ging mit einem Einwurf für den Habenhauser FV weiter. Es sollte die einzige Aktion des Angreifers sein, die nach hinten los ging. Dikollari erwischte ansonsten einen Sahnetag, markierte beim 5:0 (1:0) des Brinkumer SV in Habenhausen vier Tore und schoss somit seine Farben quasi im Alleingang zum Sieg.

Wie erwartet stand der Habenhauser FV auf dem kleinen Kunstenrasenplatz mit einer Fünferkette extrem tief, überließ dem Brinkumer SV das Kommando. Der Tabellendritte nahm das dankend an, zeigte in der Anfangsphase einige ansehnliche Kombinationen. Doch war es ein langer Einwurf von Kerem Sahan, der das 0:1 einleitete. Dieser fand mit Hamudi Taha einen Abnehmer, der per Kopf verlängerte. Plötzlich war der quirlige Dikollari frei durch und solch eine Chance lässt er sich nicht nehmen. Der Routinier, der den Brinkumer SV zur neuen Saison gen Twistringen verlassen wird, vollstreckte eiskalt in die lange Ecke (9.). „Wir waren zu Beginn sehr griffig“, lobte Brinkums Coach Mike Gabel seine Mannen.

Zwar hatten die Gäste das Geschehen auf dem Rasen komplett unter Kontrolle, doch weitere Chancen blieben erst einmal Mangelware. Doch weil der Habenhauser FV nicht wirklich am Spiel teilnahm, entwickelte sich nach 20 Minuten ein eher langweiliger Kick, der sich hauptsächlich im Mittelfeld abspielte. „Jeder wollte auf einmal einen herausragenden Pass hinter die Abwehrkette spielen, die waren aber viel zu ungenau und haben auf dem kleinen Platz keinen Sinn gemacht“, ärgerte sich Gabel darüber, dass seine Mannschaft den Faden verlor. Trotzdem gingen die Gäste mit einer knappen Führung in die Kabine, weil sich Habenhausen nur selten in die Hälfte des Gegners traute.

Dörgeloh bringt Schwung rein

Neues Personal mit Wiederanpfiff: Gabel tauschte aus, Marcel Dörgeloh kam für Dennis Krefta in die Partie. Und der Wechsel machte Sinn. Denn Dörgeloh zog die Partie an sich, schaltete und waltete im Mittelfeld als Ballverteiler. So auch in der 61. Spielminute, als er Diyar Kücük auf der linken Seite in Szene setzte. Der tankte sich in den Strafraum und schob dann in die lange Ecke ein – 0:2. Bis dahin hatten sich die Hausherren noch achtbar aus der Affäre gezogen, doch plötzlich zerfiel der Tabellenvorletzte in alle Einzelteile. Und der Brinkumer SV spielte sich in einen Rausch. Zunächst vergab Taha noch einen Hochkaräter, als er frei vor HFV-Keeper Daniel Griesbauch auftauchte und das Spielgerät neben das Gehäuse setzte.

Doch nur wenige Zeigerumdrehungen später machte es Dikollari präziser. Und das mit einer direkt verwandelten Ecke. Die Hereingabe ging an Freund und Feind vorbei, rutschte am kurzen Pfosten rein in die Maschen (68.). Im Stil eines Spitzenteams blieb der BSV aber weiter im sechsten Gang, zeigte kein Mitleid mit dem Kontrahenten. Nur drei Minuten nach dem 0:3 bediente Dörgeloh Dikollari mustergültig. Der tanzte noch einen Gegenspieler aus und schob dann gekonnt zum 0:4 ein (71.). „In der Phase haben wir wieder die richtige Passdistanz von acht bis zehn Metern eingehalten. So konnten wir uns viele Chancen erarbeiten“, schwärmte Gabel.

Dikollari mit dem Schlusspunkt

Das letzte Wort der Partie hatte, wie sollte es auch anders sein, der Spieler des Tages: Dikollari. Diesmal wurde ein Versuch aus 18 Metern von Jannik Bender abgefälscht. Das runde Leder landete beim Torjäger, der seine herausragende Leistung mit vierten Treffer krönte (71.). In Folge ruhten sich die Gäste dann doch ein bisschen auf dem Vorsprung aus, weshalb der Habenhauser FV kein weiteres Mal einen Anstoß vollführen musste.

„Natürlich kam auch nicht viel Gegenwehr vom Gegner, dennoch haben wir es in der zweiten Hälfte viel besser gemacht als vor der Pause. Genau wie in den ersten 20 Minuten“, betonte Gabel. „Wir haben wieder viel Tempo in unsere Aktionen gebracht und mit weniger Kontakten gespielt. Damit kam Habenhausen im zweiten Durchgang überhaupt nicht zurecht.“