Landesliga Bremen Frauen: Dieses Duell hat für die Gastgeber bereits eine Art Endspielcharakter: Die HSG Phoenix empfängt an diesem Wochenende den Tabellennachbarn TSV Bremervörde, und beide Mannschaften benötigen einen Sieg, damit sie den Anschluss nicht verlieren. Das weiß auch HSG-Coach Christoph Schweitzer. Der erste Vergleich zwischen beiden Teams liegt noch nicht so weit zurück. Mit 21:24 unterlag Phoenix am 20. Januar im Landkreis Rotenburg. Das darf diesmal nicht passieren. Denn bei einer Niederlage würde der Rückstand aufs rettende Ufer auf vier Punkte anwachsen.

Anpfiff: Sonnabend um 16 Uhr in Bassum