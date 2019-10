Jorn Bolte wurde mit 13 Treffern zu Vilsens Matchwinner. (Jonas Kako)

Achim. Die HSG Bruchhausen-Vilsen hat sich mit dem dritten Sieg im vierten Spiel in der Spitzengruppe der Landesklasse der Handballer festgesetzt. Bei der dritten Mannschaft der SG Achim/Baden gewannen die Mannen von Trainer Gerd Anton ganz knapp mit 32:31 (13:15) und sind mit 6:2 Punkten Vierter. Sie haben aber auch ein Spiel weniger absolviert als die Kontrahenten auf den ersten drei Plätzen der Liga.

Besonders aus dieser tabellarischen Sicht wertete Gerd Anton den Auftritt seines Teams als Erfolg. „Es ist wichtig, dass wir jetzt oben mit dabei sind. Wenn wir verlieren, dann hängen wir im Mittelfeld fest. Das ist für die Stimmung nicht so gut. Jetzt sieht es natürlich ganz anders aus. Da ist die Motivation wesentlich höher.“ Diese Motivation werden die Vilser in den kommenden Trainingseinheiten vor allem dafür benötigen, sich wieder in die Form zu bringen, um besseren Handball zu spielen. Denn mit der spielerischen Komponente war Anton nicht zufrieden. „Ich denke schon, dass wir das wesentlich besser können. Was wir gespielt haben, entspricht nicht meinen Vorstellungen“, machte er deutlich. Er hatte viel Durchschnittskost gesehen. Ausnahmen waren da der junge Robin Schütte im Tor sowie Hagen Sperling und Niklas Heere.

Und dann war da ja auch noch Jorn Bolte, mit 13 Treffern der Matchwinner der HSG. „Jorn war im Abschluss überragend. Er hat die Situationen gesucht und wollte unbedingt ein Tor machen“, sah Anton beim Rückraumspieler den absoluten Willen, die Partie zu gewinnen. Mit seinen wuchtigen Aktionen setzte Bolte immer wieder wichtige Zeichen, denn die HSG hatte es alles andere als einfach. Die meiste Zeit über lag sie zurück, nachdem sie in der achten Minute noch mit 4:3 in Front gelegen hatte. In dem zerfahrenen Spiel nahmen die Gäste dann viele schlechte Würfe, leisteten sich darüber hinaus einige Undiszipliniertheiten. „Wir trainieren wesentlich besser als das, was wir gezeigt haben“, fand Anton, der sich über weite Strecken eine aggressivere Deckung, ein schnelleres Umschaltspiel und mehr Tempo bei der Ballzirkulation gewünscht hätte. Teilweise sei es frustrierend gewesen, meinte der Coach.

Dass er sich wie seine Spieler am Ende dann doch über zwei Punkte freuen durfte, lag daran, dass die HSG erneut eine große Beharrlichkeit an den Tag legte. Vilsen ließ sich nicht abschütteln, obwohl der Sieg bei teilweise vier Toren Rückstand doch in weitere Ferne geriet. Doch auch Achim/Baden glänzte nicht und leistete sich einige Fehler. Doch erst in der absoluten Schlussphase kam Vilsen richtig zurück. Marc-Sebastan Klitzke gelang mit seinem einzigen Tor knapp fünf Minuten vor dem Ende der Ausgleich zum 28:28, Sascha Ludwig drehte kurz darauf das Spiel komplett (56.). Als Lasse Asendorf 45 Sekunden vor dem Ende zum 32:30 für die HSG traf, war die Partie entschieden und der zweite Erfolg in Serie perfekt. „Ein glücklicher Sieg“, fand Anton, „aber diese Punkte nehmen wir gern mit.“

Weitere Informationen

Achim/Baden III - Bruchhausen-Vilsen 31:32 (15:13)

HSG Bruchhausen-Vilsen: Schütte, Brinkmann – Ludwig (3), M. Bolte (3), Strohmeyer, J. Bolte (13/6), Sperling (6), Twietmeyer (2), Heere (3), Asendorf (1), Wohlers, Klitzke (1)

Siebenmeter: SG Achim/Baden III 6/5, HSG Bruchhausen-Vilsen 7/6

Zeitstrafen: SG Achim/Baden III 6, HSG Bruchhausen-Vilsen 4 THR