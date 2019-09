Zu ihrem ersten Saisonsieg sind die Kreisliga-Fußballer des TuS Varrel gekommen. Beim 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den SV Friesen Lembruch wurde Jan-Phillip Brünings zum Matchwinner. Nach einem 0:1-Halbzeitstand drehte Brünings die Partie binnen 20 Minuten mit einem Doppelpack (57., 77.). „Endlich hat es geklappt. Wir haben diese Woche viel gesprochen und gearbeitet, die Jungs haben es toll umgesetzt. Ich habe ihnen immer gesagt, dass wir besser sind als unser Tabellenstand“, freute sich TuS-Trainer Kolja Schnackenberg.

Um Sicherheit zu finden, verordnete er seiner Elf erst einmal eine defensive Spielweise. Dies klappte zunächst gut, bis eine Fehlerkette zum 0:1-Rückstand durch Marcel Ness führte (25.). Als zwei Minuten später Jan-Phillip Brünings einen Strafstoß verschoss, schien das Match für die Varreler endgültig in die falsche Richtung zu laufen. „Wir haben uns dann in der Halbzeit noch mal gesammelt, die Dinge klar analysiert und angesprochen. Für die zweite Halbzeit haben wir uns dann weiter nach vorne orientiert“, erklärte Schnackenberg.

Seine Mannschaft spielte nun tollen Fußball und belohnte sich. Mit zwei blitzsauberen Spielzügen ermöglichten die Gastgeber Jan-Phillip Brünings die beiden Treffer zum 2:1. Zehn Minuten vor dem Ende wurde das vermeintliche 3:1 durch Kevin Soyke wegen einer angeblichen Abseitsstellung aberkannt. So war es an Torhüter Andreas Schwarze, den Sieg endgültig festzumachen. In der 88. Minute entschärfte Schwarze zunächst einen Freistoß per Faust. Bei dem folgenden Volleygeschoss von Lembruchs Yuriy Gavrylyuk zeigte Schwarze dann eine herausragende Parade.