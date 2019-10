Markierte den Treffer zum 1:0: BSV-Akteur Nicolai Gräpler. (Thorin Mentrup)

Hastedt. Der Brinkumer SV setzt seinen Positivlauf fort und siegt mit 1:0 (0:0) beim BSC Hastedt. Das Tor des Tages erzielte der eingewechselte Nicolai Gräpler in der 77. Spielminute. Nach einer Flanke von der rechten Seite von Maximilian Wirth war der Offensivakteur erfolgreich. „Ich bin richtig stolz, dass die Jungs geduldig geblieben sind und mit der Zeit immer mehr Druck ausgeübt haben“, betonte BSV-Trainer Mike Gabel. Die Hausherren dagegen operierten immer nur mit langen Bällen auf ihre beiden Stürmer, waren zu keiner Zeit wirklich gefährlich. „Sie wollten uns Spiel lediglich zerstören. Das hat in der ersten Hälfte gut funktioniert“, so Gabel. Ein ausführlicher Bericht folgt in der Montag-Ausgabe.