Heiligenfelde. Nach Abschluss des Fußballjahres 2019 stehen die Bezirksligafußballer des SV Heiligenfelde auf einem guten dritten Platz. Der Kontakt zur Tabellenspitze ist absolut gegeben und doch fällt es SV-Coach Torben Budelmann schwer, sich mit dem bisher Erreichten, zu 100 Prozent zufrieden zu geben.

„Einfach, weil ich das Gefühl habe, es war noch mehr drin für uns. Klar können wir stolz sein auf das, was wir bisher erreicht haben, aber wenn man bedenkt, was wir alles noch verschenkt haben, dann stellt es einem ehrgeizigen Trainer wie ich es bin halt nicht komplett zufrieden„, bilanziert der Übungsleiter, der dabei vor allem an ein paar deftige Pleiten denkt. „0:4 gegen Drakenburg, 1:3 gegen Lemförde, 0:3 gegen Inter Komata – allesamt auf eigener Anlage – da war es vor allem die Art und Weise der Pleiten, die mich als Trainer bedenklich stimmte. Auf der anderen Seite helfen solch krasse Niederlagen manchmal auch bei der Aufarbeitung, da ich den Spielern den Spiegel vorhalten kann: Wollt ihr nochmal so hoch verlieren? Dann müsst ihr nur nochmal genauso spielen“, erklärt Budelmann. Problematisch sei es zudem im Verlaufe der Hinserie zudem gewesen, dass der Trainer vor allem im Defensivverbund immer wieder zu Umstellungen gezwungen war. „Ob Verletzungen, private Termine oder berufliche Verpflichtungen. Wir reden hier von Amateursport. Mit solchen Dingen muss ich als Trainer leben„, weiß Budelmann. Unbestritten überwiegt aber eindeutig das Positive beim SV Heiligenfelde. Dies zeichnete sich im Übrigen schon zum Vorbereitungsstart ab. Das Trainerteam versammelte einen großen Kader um sich, der sich lernwillig und einsatzfreudig zeigte. „Wir hatten 24 Leute auf dem Platz, die unheimlich Bock hatten und das ist auch ein halbes Jahr später noch der Fall. Die Jungs nehmen alles auf. Wir sind mittlerweile extrem flexibel und können allein taktisch zwischen drei verschiedenen Systemen wechseln“, lobt Torben Budelmann.

Budelmann lobt junges Duo

In den bisherigen Saisonspielen stellte der SV Heiligenfelde einmal mehr unter Beweis, dass es zu den spielstärksten Teams der Liga zählt. Mit Ausnahmekönnern in der Mannschaft wie Tobias Dickmann, Björn Isensee, Janek Piontek oder dem mit elf Treffern erfolgreichsten Torschützen Joshua Brandhoff sucht die Offensive in der Liga ihresgleichen. „Klar sind das alles Ausnahmefußballer mit einer brutalen Qualität. Aber wir haben auch einige junge Spieler dabei, die teilweise etwas unter dem Radar fliegen. Sie lernen super viel von den starken und erfahrenen Leuten im Team„, sagt Budelmann. Er denkt dabei zum Beispiel an Malte Garlich, der innerhalb kürzester Zeit mehrere Ligen übersprang und sich sowohl technisch als auch taktisch extrem verbesserte. Aber auch Gianluca Nolte bescheinigt er eine tolle Entwicklung. „Beide haben sich zuletzt auch mit dem einen oder anderen Tor belohnt. Generell bin ich jemand, der immer Ausschau hält nach jungen Leuten, die wir noch weiter entwickeln können. Das ist doch auch der Reiz eines Trainers.“

Für die restliche Bezirksligaspielzeit sieht sich Torben Budelmann mit seinem Team gut aufgestellt. Vor der Saison sei es das Ziel gewesen, um die Plätze eins bis fünf mitzuspielen und stets den Kontakt zur Spitzengruppe zu halten. „Und so ist es auch heute noch. Wir haben eine gute Ausgangsposition. Allgemein wird immer nur von einem Dreikampf zwischen Wetschen, Sulingen und Heiligenfelde gesprochen. Ich glaube aber, dass man auch die Teams dahinter nicht vergessen sollte„ gibt sich Budelmann achtsam. Zur Rückserie freut er sich auf den internen Neuzugang Malte Löffler, der nach seinem Kreuzbandriss wieder genesen ist: „Ein weiterer guter Kicker, der unsere Möglichkeiten nochmal ein Stück erweitert. Wenn wir dann unsere Defensive noch etwas mehr stabilisieren und insgesamt mehr Konstanz in unsere Leistungen bekommen, ist für uns noch vieles möglich“, ist sich Torben Budelmann sicher.