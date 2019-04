Hut ab, SV Heiligenfelde! Mit dünner Personaldecke trat Trainer Torben Budelmann mit seiner Mannschaft die Reise zum Meisterschaftsanwärter TuS Sulingen II an. Gerade einmal drei Ersatzspieler hatte der Coach, der selbst auflaufen musste und dabei im linken Mittelfeld agierte, zur Verfügung. Mit viel Glück und Geschick verteidigte der SVH das 0:0-Remis und trotzte damit der dritten Spitzenelf in Folge etwas Zählbares ab.

„Wir haben mit dem FC und TuS Sulingen II, sowie Eilvese jetzt alle drei Teams von oben weg, dabei keines der Spiele verloren und insgesamt fünf Punkte geholt“, berichtete ein stolzer Trainer Torben Budelmann vom nächsten Achtungserfolg. Aus einer kompakten Defensive heraus agierten die Heiligenfelder. „Wir versuchten in erster Linie gut zu stehen und dann unsere Nadelstiche zu setzen“, schilderte Budelmann, der nach gerade einmal zwei Minuten die erste Torchance auf dem Fuß hatte. Doch aus spitzem Winkel gelang es ihm nicht, Sulingens Torhüter Yanik-Luca Klenke zu überwinden. „Eine brandgefährliche Möglichkeit war das allerdings nicht“, schmunzelte Budelmann.

Die Sulinger hatten erwartungsgemäß mehr vom Spiel, doch gefährlich vor dem Tor traten sie ebenfalls nur selten auf. „Sulingen hat das auch nicht optimal gelöst“, sah Budelmann eine Gastgeberelf, die sich die größte Chance in der 75. Minute erspielte. Nach schönen Zuspiel tauchte TuS-Kapitän Niklas Klare frei vor SVH-Torwart Jörn Wachtendorf auf, doch dieser behielt in der brenzligen Eins-zu-eins-Situation die Oberhand. „Das war die größte Chance im ganzen Spiel und es wäre der Lucky Punch für Sulingen gewesen“, kommentierte Budelmann, dessen Mannschaft zudem vom Verletzungspech heimgesucht wurde. So musste der eingewechselte Hendrik-Hubertus Rode aufgrund von Oberschenkelproblemen bereits nach sieben Minuten wieder ausgetauscht werden (60.). Später musste auch noch Janek Piontek aufgrund der selben Verletzung passen (76.). Durch Daniel Richter (60.) und Clemens-Ben Gähler (85.) kamen die Gäste noch zu zwei weiteren Abschlüssen, die jedoch erfolglos blieben.