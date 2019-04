Für Jan-Hendrik Schwirz und Stuhr gab es nichts zu holen. (Michael Braunschädel)

Bückeburg/Stuhr. Durch eine 0:4 (0:1)-Auswärtsniederlage beim VfL Bückeburg haben sich die Hoffnungen des TV Stuhr auf eine Aufholjagd in der Landesliga Hannover wieder zerstreut. Nach dem dritten Sieg in der laufenden Spielzeit, einem 4:1-Erfolg über den OSV Hannover, war der Aufsteiger mit großen Hoffnungen und breiter Brust zu den Bückeburgern gereist, doch der VfL gab von Beginn an den Spielverderber. „Bückeburg war sehr kombinationsstark, passsicher und hat uns mit gutem Positionsspiel ordentlich unter Druck gesetzt“, analysierte Stuhrs Trainer Christian Meyer anschließend den unerfreulichen Verlauf der Begegnung. „Wir waren nicht vier Tore schlechter, haben aber speziell in der ersten Halbzeit nur schwer ins Spiel gefunden.“

Ganz anders die Hausherren, die ein ums andere Mal über die linke Seite durchrollten, Flanken in den Strafraum schlugen, zunächst jedoch vergeblich nach Abnehmern suchten. Zu viele Abspielfehler verhinderten auf der anderen Seite einen ordentlichen Spielaufbau der Gäste, die sich kaum in Szene zu setzen wussten. Nach einer knappen halben Stunde kassierten die Stuhrer dann den ersten Gegentreffer: Einem Angriff der Gastgeber über die linke Seite folgte eine Flanke in den Sechzehner, die der routinierte Stürmer Alexander Bremer, der das Hinspiel noch verpasst hatte, mit einem gewonnenen Kopfball zur Vorlage für Marcel Buchholz machte. Der traf zwar nur mit der Sohle, doch die Kugel hoppelte am verdutzten TV-Keeper Jan Hendrik Gronewold vorbei ins Tor (25.).

Bückeburg baut die Führung aus

In der Pause forderte Meyer, der die Stuhrer gemeinsam mit Stephan Stindt trainiert, ein aufmerksameres Stellungsspiel ein, doch die erste Szene im zweiten Durchgang gehörte erneut dem VfL. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld ließ sich Alexander Bremer (55.) im Kopfballduell wieder nicht halten und vollendete zum 2:0. Erst nach diesem deutlichen Rückstand fand Stuhr besser in die Partie, zeigte eigenen Offensivgeist. Eine Stunde war vorbei, als Torben Drawert im Laufduell seinen Gegenspieler abschüttelte, von links in den Strafraum eindrang und das Spielgerät aus spitzem Winkel knapp am langen Pfosten vorbei zirkelte. Nur fünf Minuten später brach erneut Drawert über die linke Seite durch, suchte mit seiner Hereingabe den eingewechselten Riccardo Azzarello im Zentrum, der aber am Ball vorbeirauschte.

Die endgültige Entscheidung fiel fünf Minuten vor Schluss. Marcel Buchholz scheiterte nach feiner Einzelleistung noch an Jan Hendrik Gronewold, doch die Kugel landete vor den Füßen Alexander Bremers (85.), der mühelos abstaubte. Praktisch mit dem Schlusspfiff fiel das 4:0, das der Schiedsrichter nach unübersichtlichem Zweikampf zwischen Alexander Bremer und Jenno Bülders dem Stuhrer Abwehrspieler als Eigentor zuschrieb.