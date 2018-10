Carmen Rohlfs, Tri-Wölfin des LC Hansa Stuhr, feierte am vergangenen Sonntag nicht nur ihr Ironman-Debüt sondern auch ihren 30. Geburtstag. (FR)

Barcelona. Dieser Geburtstag wird Carmen Rohlfs lange in Erinnerung bleiben. Am vergangenen Sonntag wurde die Tri-Wölfin des LC Hansa Stuhr 30 Jahre alt und feierte gleichzeitig ihr Debüt beim Ironman in Barcelona – mit einem für sie unerwarteten Ergebnis: Mit 11:49:02 Stunden lief sie in der Gesamtwertung als 1363. durch das Ziel. „Ich kam lange vor der erwarteten Zeit an. Ich hatte eigentlich mit 12:30 Stunden gerechnet“, freute sich Carmen Rohlfs über das Ergebnis bei ihrem ersten Ironman.

Mit der Teilnahme hat die Bremerin ihr persönliches Ziel erreicht. Als sie 2014 in Nizza war und durch Zufall den Ironman dort sah, war sie sofort Feuer und Flamme: „Ich war so begeistert und konnte es auch irgendwie nicht fassen, wie die Leute das alles hinkriegen“, erzählte sie und testete zwei Wochen später ihr Können beim Schwarmer Familientriathlon. Im zweiten Jahr absolvierte sie mehrere Mitteldistanzen und wollte eigentlich erst im kommenden Jahr beim Ironman mitmachen. „Als ich aber gesehen habe, dass der genau auf meinen 30. Geburtstag fällt, konnte ich nicht anders“, sagte Carmen Rohlfs. Schon Ende September reiste sie nach Barcelona. „Wir hatten hier immer gutes Wetter. Außerdem war es sehr warm.“ Doch am Sonntag verschlechterten sich die Bedingungen rapide. „Es hat zwischenzeitlich geregnet. Außerdem war es kalt und die See war sehr unruhig“, berichtete Rohlfs. Der Einstieg ins Wasser verlief daher etwas holprig, da die Teilnehmer schon zu Beginn „ordentlich durchgeschüttelt“ wurden. Auch im Wasser wurde es zunächst nicht besser: Drei Wellen brachen über Rohlfs hinein, „als ich mich dann an dem Rhythmus der Wellengänge orientiert habe, funktionierte es ganz gut“, erzählte die Tri-Wölfin.

Nachdem sie die erste Disziplin in 1:15:59 absolviert hatte, ging es nach einer kurzen Dusche und einer kleinen Stärkung direkt aufs Rad. Dort bereitete ihr vor allem die Menge an Konkurrenten große Probleme. „Die Strecke war wirklich sehr voll. Normalerweise hält man einen Abstand von zwölf Metern. Das war aber nicht möglich, es waren eher sechs bis acht Meter“, beschwerte sich Rohlfs. Überholmanöver waren dadurch nur schwer möglich: „Wenn ich die anderen Athleten überholen wollte, musste ich vorher schauen, ob eine Lücke vorhanden war. Das war schon ziemlich anstrengend“, sagte die 30-jährige Bremerin. Nach 5:50:16 Stunden kam sie aber heil zur Wechselzone und zeigte sich zufrieden mit ihrer Leistung. „Im Training war ich wesentlich langsamer. Allerdings hatte ich auch keinen Gegenwind“, gab Rohlfs schmunzelnd zu. Mit dem Laufen folgte die letzte Disziplin – genau die, mit der sich Carmen Rohlfs immer etwas schwergetan hatte. Die ersten 17 Kilometer verliefen nach Plan, „danach ging es dann so richtig los“. Mit jedem Schritt wurden die Beine schwerer. „Irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich mit Betonklötzen rumlaufe“, sagte Rohlfs, die im weiteren Verlauf nichts mehr zu sich nehmen konnte. „Mein Körper wollte auch einfach nicht mehr. Ich konnte weder Wasser noch sonst irgendwelche Getränke zu mir nehmen“, berichtet die Tri-Wölfin.

Dazu kam noch die Angst, dass die Oberschenkel streiken. Doch sie hielten die 42 Kilometer lange Strecke durch. Nach noch nicht einmal zwölf Stunden erreichte die Athletin ihr Ziel. „Danach war ich einfach nur erleichtert und super glücklich“, erzählte Rohlfs, die nicht nur ihr Debüt, sondern auch ihren Geburtstag nach einem anstrengenden Tag feiern durfte. Im kommenden Jahr wird sich die 30-jährige Bremerin aber eine Auszeit gönnen. „Das Training ist wirklich zeitintensiv. Man hat so gut wie keine Freizeit mehr. Deswegen werde ich im kommenden Jahr etwas entspannen“, kündigte sie an.