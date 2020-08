Über die 60 Meter Hürden gab Carolin Evers vom LC Hansa Stuhr (M.) eine gute Figur ab. (Christiane Golenia)

Moordeich. „Brücke, Beine!“ Es waren kurze Ansagen, die Übungsleiter Berthold Buchwald beim Hochsprung für seine Athletin Carolin Evers parat hatte. Zeit für wortreiche Ausführungen blieb dem Stuhrer ohnehin nicht, schließlich hatte er bei dem Blockmehrkämpfen seines LC Hansa Stuhr auch das Amt des Organisators und Ansagers inne. Die Trainerrolle wird Buchwald bei diesem Bahnsportfest vermutlich am meisten Spaß gemacht haben. Schließlich gelang Carolin Evers im Blockwettkampf Sprint/Sprung in ihrer Altersklasse W12 mit 2316 Punkten der Sprung an die Spitze der aktuellen deutschen Bestenliste.

130 Athleten der Jahrgänge 2005 bis 2008 aus fünf Bundesländern hatten sich in Moordeich eingefunden, um ihren Fünfkampf mit den drei Pflichtdisziplinen Sprint, Hürdenlauf und Weitsprung und dazu zwei weiteren Disziplinen mit Schwerpunkt Sprung, Wurf oder Lauf zu bestreiten. Eine gute Beteiligung mit etlichen Spitzenresultaten, die ordentlich Bewegung in die deutsche Bestenliste brachten.

Im Blockwettkampf Sprint/Sprung sind Carolin Evers und ihre Kontrahentin Charlotte Naumann (TSV Wandsetal, 2284 Punkte) nunmehr national die Nummer eins und zwei ihres Jahrgangs. Nach einer schwachen Weite im Speerwurf legte Evers mit 1,45 Metern im Hochsprung den Grundstein zum Sieg. Auch die Versuche, die eigene Körpergröße von 1,50 Metern zu überspringen, ging die Zwölfjahrige mutig und konzentriert an. Eine wichtige Rolle im Kampf um den Sieg hätte sicher auch Lynn Michelmann gespielt. Die Asendorferin fehlte aus privaten Gründen. Ebenso fiel ihr Bruder Leon als Konkurrent für Jason Lee Hoppe, ebenfalls Stuhr, im Block Sprint/Sprung der M14 aus. Paul Biebl (Garbsener SC) sorgte dafür, dass es hier dennoch ein packendes Duell um den Sieg gab. Über 100 Meter hatte Biebl dem Stuhrer über eine Sekunde abgenommen und ging damit nach vier Disziplinen in Führung. Die Hoffnung Hoppes, sich im Hochsprung noch den Sieg zu holen, erfüllte sich nicht. Beide überquerten ausgezeichnete 1,70 Meter. Biebl setzte sich mit 2557 Punkten gegen Hoppe (2511 Punkte) durch.

Auch TSV Asendorf vorn dabei

Vordere Platzierungen gelangen auch den Mehrkämpferinnen des TSV Asendorf. Nach einem dreitägigen Mehrkampflehrgang in Hannover befürchtete Trainerin Ute Schröder zwar, „dass einige doch etwas platt sein könnten“. Dennoch gelang Felicia Schütte (W12) Platz eins im Block Wurf, Fenja Klaus, Finja Kottmann und Yfke Nordmeyer wurden in ihren Wettbewerben Dritte beziehungsweise Vierte.

Meisterschaftswürdig und zu Coronazeiten wichtig war in Moordeich erneut die EDV-Auswertung mittels papierloser Datenübertragung. Malte Dörgeloh als Leiter des Wettkampfbüros sorgte dafür, dass die Ergebnisse wieder live per Handy abgerufen werden konnten. „Gerade beim Ergebnisaushang werden die Abstandsregeln häufig vergessen“, wusste Buchwald. „So hielten die Schüler und Schülerinnen die Vorgaben ein und vermieden jegliche Rudelbildung.“

Jugend U16

Block Sprint/Sprung (100 Meter/80 Meter Hürden/Weitsprung/Hochsprung/Speerwurf)

M14: 2. Jason Lee Hoppe (LC Hansa Stuhr) 2511 Punkte (13,71 Sekunden – 13,17 Sekunden – 4,97 Meter – 1,70 Meter – 32,79 Meter).

W15: 4. Finja Kottmann (TSV Asendorf) 2450 (14,11 – 13,35 – 4,47 – 1,45 – 30,77). W 14: 6. Jona Marie Gruber (SV Werder Bremen/Brinkum) 2342 (14,79 – 14,11 – 4,47 – 1,55 – 22,75)

Block Wurf (100 Meter/80 Meter Hürden/Weitsprung/Kugel/Diskus)

W14: 3. Fenja Klaus (TSV Asendorf) 1984 (14,81 – 15,58 – 3,92 – 7,67 – 18,57).

Jugend U14

Block Sprint/Sprung (75 Meter/60 Meter Hürden/Weitsprung/Hochsprung/Speerwurf)

W13: 7. Jelka Brüning (TSV Asendorf) 1934 (12,29 – 12,62 – 4,29 – 1,30 – 18,07).

W12: 1. Carolin Evers (LC Hansa Stuhr) 2316 (10,67 – 10,51 – 4,51 – 1,45 – 16,60).

Block Lauf (75 Meter/60 Meter Hürden, Weitsprung/Ballwurf/800 Meter)

W12: 4. Yfke Nordmeyer (TSV Asendorf) 1884 (11,67 – 12,49 – 4,03 – 22,00 – 3:01,20).

Block Wurf (75 Meter/60 Meter Hürden/Weitsprung/Kugel/Diskus)

W12: 1. Felicia Schütte (TSV Asendorf) 1786 (11,72 – 14,78 – 3,59 – 7,52 – 20,20). CGO