Der Weyher Carsten Hülss gehört zu den schnellsten Läufern der Region. (Christiane Golenia)

Weyhe. Sein Jahresende war rasant: Zweiter beim Syke-Weyher-Crossfünfer in der Halbmarathon-Wertung, Sieg beim Schoko-Cross, Sieg beim Silveterlauf in Fahrenhorst. Carsten Hülss war im Angriffsmodus. Doch zuletzt ist es ruhig geworden um den Weyher, der für den ATS Buntentor startet. Eine Verletzung bremste ihn aus. Seit Kurzem trainiert er wieder. „Nicht Tempo, aber Kilometer“, sagt er. Ein Ende ist also in Sicht in dem Jahr, in dem er die Altersklasse wechselt. Statt M40 heißt es nun M45 für ihn. Er zählt also nun zu den Jüngsten – und gehört damit fast schon automatisch zum Kreis der Titelanwärter bei Meisterschaften auf Landes-, aber auch auf Bundesebene. Viel Druck also? Im Gegenteil: „Ich bin da ganz entspannt“, sagt Hülss. Für ihn zählt nämlich nicht nur der Sport.

Schmerzhaft war die Erkenntnis schon. Mit Sindelfingen wird es nichts. Die Deutschen Meisterschaften im Crosslauf am 7. März wird Hülss verpassen. „Das ist abgehakt für mich“, sagt er. Er kann den Mannschaftstitel mit Sven Eilinghoff und Thomas Silies also nicht verteidigen. Die Meisterschaftschancen gehen Hülss allerdings nicht aus. Das Jahr ist noch jung. Und der Weyher ist einer aus dieser Riege der Läufer, die sich mit den Besten messen wollen. „Wenn ich zu einem Wettkampf fahre, dann ist auch die Ambition da, vorne mitzulaufen“, bekräftigt er. Nur rumdümpeln ohne Ziel, das sei nichts für ihn. Da zählt für den Weyher eben mehr als der olympische Gedanke. Auf jede Reise, und sei sie noch so weit entfernt, nimmt er nicht nur seine Laufschuhe, sondern immer auch eine große Portion Ehrgeiz mit.

Dabei wurde sein Lauftalent erst recht spät entdeckt. 1991, da war er noch ein 16-jähriger Teenager, lief er auf einer Schulmeisterschaft die 1000 Meter unter drei Minuten. Das entging auch Michael Spöttel nicht, seines Zeichens deutscher Marathonmeister 1979 und deutscher Meister im Straßenlauf über 25 Kilometer 1982. „Er hat mich zur LGKV geschickt“, erklärt der gebürtige Rieder Hülss. Mit der LG Kreis Verden feierte er einige Meisterschaftstitel. Eine andere Leidenschaft aber war größer. „Mein Herz schlug damals schon für das Radfahren“, verrät er. 1988 begann Hülss mit dem Sport auf zwei Rädern, damals noch beim TV Bruchhausen-Vilsen, ehe sich im folgenden Jahr der RSV Bruchhausen-Vilsen gründete. Dort ist Hülss noch immer Mitglied. Im Sommer fuhr er Rad, im Winter kamen ihm dann die Crossläufe als Ausgleich sehr gelegen.

Als junger Mann war dann aber erst einmal Schluss mit Wettkämpfen. „Da spielen dann erst einmal andere Dinge eine Rolle. Abi, Zivi, die Ausbildung. Dann wird man sesshaft, gründet eine Familie“, setzte er andere Prioritäten. Mit seiner Frau Saskia wohnt er seit 2008 in Weyhe. Sie haben zwei Kinder: Lina und Moritz. Erst als seine Tochter im Winter 2014 beim Syke-Weyher Crossfünfer mitlaufen wollte, weckte sie beim Waldkater-Cross auch die Wettkampfgeister ihres Vaters wieder auf. Nach fast 15 Jahren. „Wir haben dann ohne Vereinsmitgliedschaft fast alles an Crossläufen abgegrast.“ Ob Aurich, Bothfeld oder Hannover: Familie Hülss war mit dabei.

Auch beim Oste-Cup des LAV Zeven. Dort fiel Hülss auf. Ein Vereinsloser so weit vorne? Klar, dass er da angesprochen wurde. Der Weyher ließ sich begeistern und für den LAV gewinnen. „Wir hatten damals sechs Leute in meiner Altersklasse. Das ist genial. Wir konnten auf allen Meisterschaften starten, haben viele Titel gewonnen“, erlebte Hülss eine äußerst erfolgreiche Zeit, in der er wegen der Entfernung nach Zeven meist allein trainierte. Das wogen die Wettkämpfe mit seinem Teamkollegen allerdings auf.

Wechsel zum ATS Buntentor

Trotzdem wechselte Hülss noch einmal den Verein. „Wir sind in Zeven immer weniger geworden. 2017 haben wir für den Halbmarathon in Hannover keine Mannschaft mehr zusammenbekommen. Da habe ich runtergemeldet für die M35, aber das ist natürlich nicht ideal. Es hat sich dann immer mehr herauskristallisiert, dass ich die Wettkämpfe allein bestreiten muss.“ Doch Hülss standen Türen offen. Zum Beispiel die zum ATS Buntentor. „Zu den Läufern hatte ich schon Kontakt. Ich kannte sie von den Wettkämpfen, war auch schon häufiger auf den Sportanlagen gewesen.“ Besonders zu Sven Eilinghoff hatte Hülss einen guten Draht. „Er war auf den Wettkämpfen immer mein Tempomacher. Er hat es mir gegönnt, wenn ich gewonnen habe, und andersherum war es genauso.“ Der Weg nach Buntentor sei relativ leicht gewesen.

Zumal der Wechsel einige Vorteile mit sich brachte: eine Mannschaft mit Meisterschaftschancen in Hülss' Altersklasse, mit Jan Petermann einen herausragenden Trainer „mit vielen Ideen und abwechslungsreichen Trainingsplänen“, wie Hülss sagt, aber natürlich auch die Nähe zu Weyhe und die Chance, Sport und Familie zu verbinden. „Das ist für mich ganz entscheidend. Das muss immer vereinbar sein. In Bremen haben wir die Möglichkeit dazu“, freut sich der Zehn-Kilometer-Spezialist. Seine Frau Saskia und sein Sohn Moritz starten ebenfalls für Buntentor, Lina gehört dem FTSV Jahn Brinkum an. Die Laufleidenschaft teilen die Familienmitglieder also. Das kommt dem Senior zugute. Denn der Sport nimmt einen durchaus großen Teil der Jahresplanung ein. Allein die 100 bis 120 Laufkilometer, die er pro Woche zurücklegt, kosten einiges an Zeit. Darin eingerechnet sind die Fahrten zur Arbeit und zurück, die er bei Wind und Wetter stets mit dem Rad zurücklegt – rund 35 Kilometer insgesamt. Trotzdem geht es abends dann noch raus: Er muss schließlich auch noch seine Kerndisziplin trainieren. Dazu kommen dann unter anderem noch Stabilisationsübungen. Wenig Aufwand ist das nicht.

Sogar ins Trainingslager reisen die Buntentorer Leistungssportler um Hülss. Mit Familie natürlich. Die Nordseeinsel Texel ist zum Beispiel ein Ziel. Mal geht es aber auch in die Nähe von St. Moritz – außerhalb der Hochsaison, versteht sich. „Das passt total gut. Die Kinder sind begeistert, wir können wandern, schwimmen, mit dem Rad fahren oder laufen“, schwärmt Hülss. In Buntentor habe er sich auch sportlich noch einmal deutlich verbessert. Im vergangenen Jahr war kein Läufer des Bremer Leichtathletikverbandes schneller als er über 3000 Meter. Über 5000 und 10 000 Meter ist er Zweiter, über zehn Kilometer Straße und im Halbmarathon Dritter. Mit der Mannschaft liegt er ausschließlich ganz vorn. Dass er all das geschafft hat, ohne seine Familie zu vernachlässigen, macht Buntentor für Hülss zur idealen Adresse. Und eine Reise in den Süden zu einer Meisterschaft mit seinen Teamkollegen für seine Angehörigen sicherlich erträglicher – selbst wenn sie dann einmal nicht dabei sein können.