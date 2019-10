TSV-Trainer Lars Behrens musste eine 0:4-Pleite seiner Mannen mitansehen. (Thorin Mentrup)

Melchiorshausen. Der TSV Melchiorshausen konnte seinen Negativlauf nicht stoppen. Die Mannen von Trainer Lars Behrens mussten in der Fußball-Landesliga gegen die DJK Germania Blumenthal eine unnötige 0:4 (0:1)-Pleite hinnehmen. Unnötig, weil die Hausherren in der ersten Hälfte mehrmals aussichtsreich vor dem gegnerischen Kasten auftauchten.

Alleine Kevin Nienstermann hatte die Führung in den ersten 45 Minuten gleich mehrmals auf dem Schlappen oder auch auf dem Kopf. Doch ins Tor wollte der Ball schließlich nicht. Besser machten es die Gäste, die in der 30. Minute durch Ibrahim Tiras in Führung gingen. Nach dem Seitenwechsel legte der DJK-Stürmer seinen zweiten Treffer nach (54.). Der TSV kam nicht mehr allzu gefährlich nach vorne, war im letzten Drittel zu ungenau. Und die Blumenthaler nutzten ihre wenigen Chancen eiskalt. So auch beim 0:3, als Tiras nach Vorarbeit von Behar Ramadani nur noch einschieben musste (84.). Für den Schlusspunkt sorgte dann Ramadini selbst (88.). „Wir haben die Partie in der ersten Hälfte verloren“, seufzte Behrens. Aydin Pekyalcin, Trainer der DJK Germania Blumenthal, schwärmte dagegen in den höchsten Tönen von seinen Mannen: „Wir haben eine Top-Leistung gezeigt und in der Höhe auch verdient gewonnen.“ Ein ausführlicher Bericht folgt in der Montag-Ausgabe.