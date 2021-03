Geht zur neuen Saison für die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst auf Torejagd: Christian Wiesner (rechts). (Thorin Mentrup)

Was das Thema Planungssicherheit in den Fußballvereinen betrifft, ist die Situation aufgrund der Corona-Pandemie nicht unbedingt einfach. Doch der ambitionierte Bezirksligist TSG Seckenhausen-Fahrenhorst hat trotzdem ein paar personelle Änderungen vorgenommen und einen neuen Spieler verpflichtet. Christian Wiesner vom Fußball-Kreisligisten TSV Weyhe-Lahausen wird sich zur kommenden Saison den Rot-Schwarzen anschließen.

„Im letzten Jahr habe ich schon mit ihm gesprochen, da wir großes Interesse hatten. Er wollte aber noch in Weyhe-Lahausen bleiben. Dennoch bin ich drangeblieben und nun hat es endlich geklappt“, freut sich André Schmitz, Sportlicher Leiter der TSG, über die Zusage von Wiesner, der mit seinen Fähigkeiten die Seckenhauser weiterbringen soll. „Er passt in unseren Kader und in unser System. Mit seinem Potenzial und Ehrgeiz wird er unsere Offensive noch variabler machen“, ist sich Schmitz sicher.

Ein Unbekannter bei der TSG ist Christian Wiesner wahrlich nicht. Er spielte bereits in der Jugend für die Seckenhauser bis zur U17 – bis es ihn dann zum Bremer SV und anschließend zum TSV Weyhe-Lahausen zog. Dort reifte er in den vergangenen Jahren zum Topspieler der Kreisliga. Er erzielte unter anderem in der Saison 2019/20, bis zur Unterbrechung, zwölf Tore und reihte sich damit auf Platz zwei der Torjägerliste ein.

Mehr Alternativen für die TSG

Neben Wiesner sollen noch weitere Akteure folgen. „Wir brauchen auf einigen Positionen noch mehr Alternativen. In den letzten Spielen hat man einfach gemerkt, dass uns diese fehlen. Vielliecht haben wir auch deswegen gegen Stuhr und Heiligefelde verloren, weil wir zum Teil angeschlagene Spieler aufstellen mussten“, erklärt Schmitz. Der Sportliche Leiter befindet sich aktuell noch in Gesprächen mit weiteren potenziellen Zugängen für die TSG. „Allerdings kann ich mich noch nicht dazu äußern“, fügt er an.