Nico Riekers oder auch "Claudio" Riekers genannt traf für seinen TuS Sudweyhe beim 4:4 gegen die SG Diepholz dreimal. (Michael Braunschädel)

Parallelen zwischen Nico Riekers und Werder-Legende Claudio Pizarro sind durchaus vorhanden. Beide sind die ältesten Akteure ihres Teams und dabei als Stürmer erfolgreich. Doch während Pizarro noch ein Jahr dranhängt, beendet Riekers beim Fußball-Bezirksligisten TuS Sudweyhe nach dieser Serie seine Laufbahn. Im Auswärtsspiel bei der SG Diepholz ließ es der Angreifer beim 4:4 (3:1) noch einmal richtig krachen und erzielte drei Tore.

In Führung gingen jedoch zunächst die Platzherren durch einen Treffer von Niko Senkler. Dann schlug Riekers das erste Mal zu (18.). Dabei nutzte er einen Fehler von SG-Schlussmann Cederick Heuer, der nach einem Rückpass eines Mitspielers wegrutschte. Doch durch Senkler gingen die Diepholzer postwendend wieder in Führung (19.). Dann überwand Johann Kschuev den zu weit vor seinem Tor stehenden Sudweyher Torhüter Jannik Theiß mit einem Schuss aus 50 Metern (24.). „Das war eine katastrophale erste Halbzeit. Wir waren viel zu pomadig. Da schlägt man draußen die Hände über den Kopf zusammen“, kritisierte TuS-Coach Christian Mach. Riekers hätte in der 63. Minute verkürzen können, scheiterte jedoch mit einem Foulelfmeter an Heuer. Zuvor wurde der Elferschütze auch gefoult. Aus stark abseitsverdächtiger Position markierte Stephen Bohl schließlich den Anschluss (76.). Nach einer Flanke von Tobias Hall glich Riekers aus, tunnelte dabei Heuer (87.). Als dann Viktor Bart die Gastgeber erneut in Führung brachte, lief alles auf einen Sieg der SG hinaus (90.). Doch Riekers machte den Diepholzern einen Strich durch die Rechnung (90.+2). „Er wird von seinen Mitspieler jetzt Claudio Riekers genannt“, flachste Mach.