Tobias Cordes war ohne Frage der Mann des Spiels. Der Angreifer beendete gegen Kirchdorf eindrucksvoll seine Torflaute. (Thorin Mentrup)

Bassum. „Ich bin zurück“, strahlte Tobias Cordes nach dem Schlusspfiff des Fußball-Bezirksligaspiels zwischen dem TSV Bassum und dem TuS Kirchdorf. Mit drei Toren – seinen ersten in dieser Saison – hatte der Angreifer einen entscheidenden Anteil am 7:2 (2:1)-Erfolg der Lindenstädter über das Kellerkind und machte sich selbst ein nachträgliches Geschenk: Am Sonnabend hatte er seinen 29. Geburtstag gefeiert.

Cordes machte keinen Hehl daraus, dass mit seinen Toren auch eine gewisse Last von ihm abfiel. „Es tut einfach gut. Ich weiß gar nicht, wann ich davor das letzte Mal getroffen habe“, sagte er. In der Tat lag sein letztes Erfolgserlebnis in einem Punktspiel schon länger zurück: Am 17. April hatte er seinem TSV den 1:0-Sieg über den SV Heiligenfelde beschert. Danach herrschte Flaute – genau 201 Tage lang. Gegen Kirchdorf blieb Cordes gar nicht die Zeit, sich lange damit zu beschäftigen. Schon in der zweiten und sechsten Minute traf er und führte seine Mannschaft auf die Siegerstraße. Danach ließen die Gastgeber etwas nach und spielten nicht mehr mit großem Nachdruck auf den dritten Treffer. Das rächte sich, als die Kirchdorfer durch Claas Menke zum Anschluss kamen (42.). Ärger danach im Lager der Gastgeber: Manka Madun wurde im Strafraum hörbar getroffen und fiel – einen Elfmeter erhielt er dennoch nicht.

Der Bassumer Frust über diese Entscheidung verpuffte jedoch schnell. Denn nach dem Seitenwechsel begannen die Lindenstädter wieder ganz stark: Alexander Pestkowski per Handelfmeter (51.) sowie zweimal Madun (55., 57.) machten alles klar. Auffällig beim 5:1: Den Assist lieferte Torhüter Dominik Overmeyer mit einem Steilpass. Genau darauf hatte der TSV-Trainerstab mit Torsten Klein, Andreas Merdon und Benjamin Bauer gesetzt, als er Madun in der Pause nach ganz vorn beorderte. Dieser konnte seine Schnelligkeit gegen die hoch verteidigenden Gäste perfekt ausspielen. Mathis Hoffmann machte das halbe Dutzend voll (68.). Auch auf Laurids Breuers Treffer hatten die Gastgeber in der letzten Minute noch die richtige Antwort – natürlich durch den nun völlig befreit aufspielenden Cordes.