Deutschlandweit erfolgreich sind Cornelia und Uwe Maskow. (INGO MöLLERS)

Cornelia und Uwe Maskow sind offenbar nimmermüde: Denn das Tanzpaar aus Stuhr, das für das Tanzsportzentrum (TSZ) Delmenhorst startet, eilt weiterhin von Sieg zu Sieg: In den vergangenen Wochen nahm das Duo mehrere Pokale mit nach Hause, wie TSZ-Pressesprecherin Angelika Ciomber berichtet.

Das jüngste Erfolgserlebnis feierten Cornelia und Uwe Maskow bei einem Qualifikationsturnier der Serie Leistungsstarke 66. Im schleswig-holsteinischen Schönberg direkt an der Ostsee gingen insgesamt 43 Paare aus ganz Deutschland an den Start. Die Konkurrenz war also groß – aber die Maskows zeigten sich erneut von ihrer besten Seite: Sowohl in der Vor- als auch in den beiden Zwischenrunden holten sie sich sämtliche Kreuze von allen Wertungsrichtern. Damit war der Einzug ins Finale perfekt. Für den Showdown hatte sich das Paar klar als Favorit herausgestellt. „Doch nun mussten sie erneut beweisen, dass sie ganz oben auf das Podest wollten. Ihre stärksten Konkurrenten, Heinrich und Monika Schmitz vom TSC Grün-Gelb Erfstadt, hatten genau dasselbe Ziel“, wusste Ciomber, dass der Weg an die Spitze nicht so einfach war.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Und tatsächlich entwickelte sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um den Sieg. Die ersten beiden Tänze, Langsamer Walzer und Tango, gingen an die Maskows. Den folgenden Wiener Walzer und anschließenden Slowfox gewannen die Schmitz’. Der letzte Tanz, der Quickstep, musste also die Entscheidung bringen. Mit vier von fünf Einsen hatten am Ende Cornelia und Uwe Maskow die Nase vorn. „Wir sind einfach nur happy“, meinte Cornelia Maskow nach der Siegerehrung. „Jetzt wird gefeiert!“

Wie gut die Maskows in Form sind, hatten sie bereits vor dem Qualifikationsturnier gezeigt: In Bad Rothenfelde überzeugten sie in der S-Klasse der Senioren IV die Zuschauer und die Wertungsrichter im Kursaal: Mit allen 25 Einsen ließen sie gleich 14 Paare hinter sich. Zuvor hatten sie unter anderem in Hamburg ein Standardturnier und in Ronnenberg die Landesmeisterschaften gewonnen.