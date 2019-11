Sie laufen wieder! Mehr als 500 Sportlerinnen und Sportler waren im Friedeholz dabei. Hier der Start der Langstrecke. (Christiane Golenia)

Syke. Es gab neue Ausrichter und es gab neue Sieger. Aber eins ist geblieben: die Begeisterung für den Crosslauf. Zum Auftakt des Syke-Weyher Cross-Fünfers gingen beim 83. Friedeholz-Crosslauf rund 530 Läufer und Läuferinnen an den Start. Dank der großen Starterfelder waren spannende Zweikämpfe an der Tagesordnung. Trotz guter Bedingungen blieben allerdings auf der Mittel- und Langstrecke die Vorjahreszeiten unerreicht.

Mit Sebastian Kohlwes hatte sich auch der überragende Langstreckler der vorjährigen Cross-Serie im Waldstadion eingefunden, allerdings nur als Zuschauer. Ein Rolle, die dem Stuhrer wenig behagte, die er aber wohl noch für Wochen innehaben wird. Nachdem der Ermüdungsbruch im Fuß ausgeheilt schien und er wieder mit vorsichtigem Laufen begonnen hatte, sei er so unglücklich auf eine Wurzel getreten, dass der Knochen an selber Stelle erneut brach, berichtete Kohlwes.

Auch der Vorjahreszweite Simon Ernst fehlte. So konnte der Vorjahresdritte Filimon Gezae (LG Bremen Nord) an der Spitze von über 260 Langstrecklern nach 10 500 Meter unbedrängt in 37:30 Minuten über die Ziellinie laufen. Dahinter teilte sich Carsten Hülss seine Kräfte gut ein. Der Weyher zog am zuletzt entkräfteten Felix Simon (Triathlöwen Bremen, 38:18 Minuten) vorbei und wurde in 37:46 Minuten Zweiter. Dabei fühlte sich Hülss von den Deutschen Berglaufmeisterschaften noch nicht erholt: „Bergablaufen ist immer noch schwierig. Da machen die Waden dicht“

Ganz anders erging es Horst Wittmershaus. Dem Triatheten vom SC Weyhe machten nämlich die Anstiege mächtig zu schaffen. Drei Wochen nach seinem Start bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii eigentlich wenig überraschend. Und im Friedeholz gibt es eben nicht nur die Wolfsschlucht, sondern zwei weitere langgezogene Anstiege, die auf jeder der drei Runden ordentlich Körner kosteten. Umso erstaunlicher die Leistung von Wittmershaus. Der 51-jährige Syker finishte als Gesamtachter in 39:48 Minuten. Unter Wert schlug sich dagegen der Stuhrer Mario Lawendel als enttäuschter Zehnter.

Den Sieg bei den Frauen sicherte sich Jenny Vico (ATS Buntentor Bremen, 43:03) vor Carolin Schiff (Riha Bikes, 43:37). Beste Kreisvertreterin war Imme Menges (SC Weyhe) als Achte in 48:40 Minuten.

Auf der Mittelstrecke über 3700 Meter trat Sebastian Dierking (TSV Otterndorf) die Nachfolge seines Teamkollegen Sean Hahnefeldt an. 13:44 Minuten genügten zum Sieg. Im Kampf um Platz zwei setzte sich Daniel Lang (Tri Team Schwarme, 13:58) im Spurt gegen Marvin Beneke (LC Hansa Stuhr, 14:03) durch. Die beiden schnellsten Mittelstrecklerinnen gehörten noch der U20-Jugend an. Als Gesamtneunte von mehr als 100 Startern siegte die 18-jährige Lea Jerkovic (LC Hansa Stuhr, 14:47) vor der 19-jährigen Lea van Beek. Dritte wurde die Ex-Stuhrerin Carolin Bothe.

Erfreulich groß waren die Felder in den U12-Rennen mit insgesamt mehr als 100 Teilnehmern. Obwohl es nicht um Kreismeistermedaillen ging, war der Läufernachwuchs von neun Vereinen des Kreisleichtathletikverbandes Diepholz vertreten. Am erfolgreichsten war dabei Lasse Fischer vom Tri Team Schwarme. Der Elfjährige sicherte sich den Gesamtsieg im U12-Rennen der Jungen.

Weitere Informationen

83. Friedeholz-Crosslauf

Männer

10500 Meter: 1. Filimon Gezae (LG Bremen Nord) 37:30 min, 2. Carsten Hülss (ATS Buntentor Bremen) 37:46, 3. Felix Simon (Triathlöwen Bremen), 4. Dominique Horlbeck (Tri Lizzards) 38:30, 5. Nico Chemnitz (Tri Lizzards) 38:47, 6. (vorläufig) Nikas Schröder 39:20, 7. Christian Siedlitzki (LG Kreis Verden) 39:35, 8. Horst Wittmershaus (SC Weyhe) 39:48, … 10. Mario Lawendel (LC Hansa Stuhr) 41:00, 12. Nils Petersen (TSV Barrien) 41:56, 14. Thorsten Glatthor (TSV Schwarme) 42:21, 17. Thomas Spieker (LC Hansa Stuhr) 43:08, 18. Jan Neubauer (LC Hansa Stuhr) 43:16, 19. Marvin Beneke (LC Hansa Stuhr) 43:26, 20. Dirk Heitzwebel (Weyher Lauftreff) 43:28. 21. Ingo Schurbert (SC Twistringen) 43:43, 23. Björn Grommisch (Tri Team Schwarme) 43:56, 30. Lutz Jankowski (Schulsportgemeinschaft Leerßen) 45:15.

3700 Meter: 1. Sebastian Dierking (TSV Otterndorf) 13:44, 2. Daniel Lang (Tri Team Schwarme) 13:58, 3. Marvin Beneke (LC Hansa Stuhr) 14:03, 4. Julian Franke (SG Diepholz) 14:21, 5. Torsten Brotke (LC Hansa Stuhr) 14:30, 6. Christoph Grube (Hannover 96) 14:36, 7. Harri Falke (SC Weyhe) 14:40 … 11. Christian Meyer (TSV Schwarme) 15:26, 14. Nils Jeske (SC Weyhe) 15:46, 16. Peter Sokoll (Weyher Lauftreff) 16:04, 17. Vasco Sehn (LC Hansa Stuhr) 16:17. 20. Dieter Jaschinski (Weyher Lauftreff) 16:43.

Frauen

10500 Meter: 1. Jenny Vico (ATS Buntentor Bremen) 43:03, 2. Carolin Schiff (Riha Bikes) 43:37, 3. Nicole Krinke (JG Oyle) 44:28, 4. Janina Heyn (ATS Buntentor Bremen) 46:55, 5. Janke Seifert 46:58, 6. Laura Manghofer (SC Gute Freunde) 47:58, 7. Imme Menges (SC Weyhe) 48:40 … 9. Martina Unger (Gym80 Bassum) 53:05, 11. Karen Matiszick (TV Stuhr) 53:35, 13. Anna Maria Hellström (Lauftreff Syke) 54:4, 14. Kerstin Klasen (TSV Schwarme) 54:50, 15. Anke Nordmann (Weyher Lauftreff) 55:26, 16. Jana Masemann-Wellmer 55:38.

3700 Meter: 1. Lea Jerkovic, U20 (LC Hansa Stuhr, U 20) 14:47, 2. Lea van Beek, U20, 15:32, 3. Carolin Bothe (OTB Osnabrück) 15:45, 4. Anika Wilms 16:34, 5. Inga Sagehorn (LC Hansa Stuhr) 17:29, 6. Saskia Krensellack, U 20 (FTSV Jahn Brinkum) 17:40, 7. Dörthe Krumsieg (LC Hansa Stuhr) 17:44 … 11. Kendra Börkei (LC Hansa Stuhr) 18:11, 12. Manuela Jaschinski (LG Kreis Verden) 18:14, 15. Maria Neubauer (LC Hansa Stuhr) 19:46, 17. Doreen Sander (LC Hansa Stuhr) 19:55.

Männliche Jugend U18/U16

3150 Meter: 1. Floyd Schnaars, U16 (TV Lilienthal) 9:36, 2. Fynn Klinke, U18 (LC Hansa Stuhr) 9:43, 3. Bent Johnßen, U18 (LC Hansa Stuhr) 9:44, … 5 Milan Thies, U18 (LC Hansa Stuhr) 10:43, 7. Felix Winkelmann, U16 (FTSV Jahn Brinkum) 11.25, 8. Elias Laube, U16 (FTSV Jahn Brinkum) 11:57.

Weibliche Jugend U18/ U16

3150 Meter: 1. Franziska Hinke, U18 (LC Hansa Stuhr) 11:14, 2. Kaya Schröder, U16 (Bremischer Schwimmverein) 11.25. 3. Denise Jaschinski, U18 (FTSV Jahn Brinkum) 12:11, 4. Lina Marie Hülss, U16 (FTSV Jahn Brinkum) 12:59, … 7. Katharina Laue (FTSV Jahn Brinkum) 15:24.

Männliche Jugend U14

1850 Meter: 1. Levin Eickhoff, M12 (TV Lilienthal) 7:05, 2. Jakob Ladeur, M13 (Bremischer Schwimmverein) 7:16, 3. Robin Petermann, M13 (TV Lilienthal) 7:17, … 5. Finley Lammers, M13 (TuS Sudweyhe) 7:33, 6. Ben Schüttenberg, M13 (FTSV Jahn Brinkum) 7:34, 7. Jason Hoppe, M13 (LC Hansa Stuhr) 7:39, 8. Jesper Sagehorn, M13 (LC Hansa Stuhr) 8:48.

Weibliche Jugend U14

1850 Meter: 1. Lera Miller, W12 (TuS Sulingen) 7:15, 2. Ayleen Lang, W12 (Bremischer Schwimmverein) 7:55, 3. Lena Engelbrecht, W12 (Bremischer Schwimmverein) 9:13, 4. Lina Mariella Meyer, W12 (TSV Schwarme) 9:15, 5. Sophia Matiszik, W12 (TuS Varrel) 9:34, ...8. Teresa Enders, W12 (DLRG Syke) 9:56.

Männliche Jugend U12

1200 Meter: 1. Jesse Fischer, M11 (Tri Team Schwarme) 4:42, 2. Bo Haag, M10 (Bremischer Schwimmverein) 4:46, 3. Len Kirchhoff, M9 (MTV Riede) 5:12 … 5. Max Wolfermann, M11 (TSV Schwarme) 5:17, 6. Mathis Nitsche, M11 (SC Twistringen) 5:19, 7. Matthis Meyer, M9 (TSV Schwarme) 5:20, 9. Mats Jüttner, M10 (TSV Heiligenrode) 5:24, 10. Finn Bavendiek, M10 (SC Twistringen) 5:37.

Weibliche Jugend U12

1200 Meter: 1. Bente Jeschke, W11 (SVGO Bremen) 5:09, 2. Friederike Pieper, W11 (FTSV Jahn Brinkum) 5:27, 3. Frieda Haag, W8 (Bremischer Schwimmverein) 5:29, 4. Nika Fischer, W9 (FTSV Jahn Brinkum) 5:31, 5. Sofia Bensing, W10 (FTSV Jahn Brinkum) 5:42..7. Leni Jürgens, W11 (SC Twistringen) 5:48, 8. Sarah Bräuer, W11 (FTSV Jahn Brinkum) 5:50, 9. Mayla Oltmanns, W10 (Tri Team Schwarme) 5:51, 10. Johanna Westphal, W10 (FTSV Jahn Brinkum) 5:52 (cgo).