Elise Peters (vorne) vom FTSV Jahn Brinkum kann ihren Kreismeister-Titel im Friedeholz-Crosslauf nicht verteidigen. (Golenia)

Syke/Weyhe. Es gab ein langes Bangen in der Läuferszene, ob denn der Syke-Weyher Cross-Fünfer in diesem Jahr fortgesetzt wird. Nachdem Dirk Dahme vom SC Weyhe die beliebte Cross-Serie im Vorjahr zum letzten Mal ausgerichtet hatte, wurde ein neuer Veranstalter gesucht und schließlich auch gefunden. Die Sportfreunde Weyhe und der Weyher Lauftreff werden die Läufe in diesem Jahr gemeinsam in bewährter Reihenfolge durchführen. Auftakt ist am 3. November in Syke mit dem 83. Friedeholz-Crosslauf.

Viele bekannte, langjährige Helfer vom Weyher Lauftreff werden auch diesmal in der Organisation der Rennen mit anpacken. Einer von ihnen ist Heiner Kuhlmann. „Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich „Fuchsi“ bei der Durchführung des allerersten Ellernbruch-Waldlaufes geholfen habe. Damals waren vor allem Schüler/innen am Start“, blickt der Heiligenfelder auf das Jahr 1970 zurück. „Fuchsi“ Hans-Heinrich Reineke bot den Läufern mit den zuletzt fünf Rennen in Syke und Weyhe über Jahrzehnte eine begehrte Wettkampfmöglichkeit. Ab 2015 übernahm Dirk Dahme die Ausrichtung vom 2017 verstorbenen Hans-Heinrich Reineke. Regelmäßig waren Teilnehmerfelder von bis zu 400 Läufern pro Rennen zu verarbeiten. Und eben gerade dieser Ansturm von Läufern, derzeit liegen schon rund 300 Anmeldungen vor, verschafft zur Zeit Heiner Kuhlmann vom Weyher Lauftreff reichlich Arbeit: „Wir haben ein neues Online-Anmeldeverfahren. Derzeit arbeite ich noch an einer geänderten EDV-Auswertung samt Urkundendruck.“

Für die Teilnehmer des diesjährigen Cross-Fünfers ist es wichtig, die auf Sonntag, den 27. Oktober verlängerte Frist für die Online-Anmeldung zu wahren. Danach eingehende Anmeldungen kommen nicht mehr in die Serienwertung. Von Bedeutung ist dies auch für die Mannschaftswertung, die künftig nicht mehr bei jedem einzelnen Rennen, sondern nur noch als Serienwertung erfolgt. Auch müssen sich Doppelstarter vorab entscheiden, auf welcher Distanz sie für die Serie gewertet werden wollen.

Anders als vom Kreisleichtathletikverband Diepholz auf dem Kreisverbandtag im November 2018 geplant und beschlossen werden diesmal im Rahmen des Friedeholz-Crosslaufes keine Kreismeisterschaften ausgetragen. „Wir sind über diesen Beschluss zu spät informiert worden. Der KLV müsste hierfür Helfer abstellen und auch über die sonstigen Modalitäten hätten rechtzeitig Vereinbarungen getroffen werden müssen“, bedauert Heiner Kuhlmann. Darüber werden vor allem die Nachwuchsläufer/innen enttäuscht sein, die in den Vorjahren im Friedeholz in großen Starterfeldern um Titelehren gekämpft haben.

Auf den Friedeholz-Crosslauf folgen der 123. Ellenbruch-Waldlauf in Kirchweyhe (17. November), der 84. Waldkater-Crosslauf in Melchiorshausen (1. Dezember), der 30. Sandberg-Crosslauf (15. Dezember) und der 38. Countrylauf in Syke (22. Dezember).

Die ausführliche Ausschreibung zum Cross-Fünfer sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung gibt es im Internet unter weyher-cross.hf-k.de