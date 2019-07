Tennis

Cuxhaven zu stark für Barrien

Jannis Klimburg

Erst in den finalen Doppel-Duellen zieht der Barrier TC beim Primus SC SW Cuxhaven den Kürzeren. In der Endabrechnung belegt die Mannschaft um Youngster Bendix Schröder in der Herren-Landesliga Platz vier.