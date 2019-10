Wieder auf dem Rasen: Gegen den SC Twistringen feierte Daniel Bischoff sein Comeback. (Thorin Mentrup)

Solch ein Comeback wünscht sich doch jeder Spieler. Daniel Bischoff feierte in der vergangenen Woche beim 4:0 gegen den SC Twistringen seine Rückkehr. Es war für den Keeper das erste Saisonspiel in der laufenden Bezirksliga-Saison. Und der 29-Jährige gab sich dabei keine Blöße, zeigte insbesondere in der ersten Halbzeit einige Glanzparaden. Und das macht er mittlerweile schon seit 22 Jahren. Mit dem zarten Alter von sieben Jahren begann Bischoff das Kicken beim TV Stuhr und hält dem Verein seitdem die Treue.

Und wie viele andere Torhüter auch hat der gelernte Tischler seine Fußball-Karriere nicht zwischen den Pfosten angefangen. Bis zur D-Jugend versuchte sich der nun 1,88 Meter große Hüne in erster Linie in der Defensive. „Dort habe ich eigentlich alles ausprobiert“, meint Bischoff. Doch bei den D-Junioren stand der TV Stuhr vor einem mittelgroßen Problem: Es stand kein Torwart zur Verfügung. Daraufhin entschied der Trainer, dass der größte Spieler sich doch die Torwarthandschuhe anziehen solle. Und somit erwischte es Bischoff. „Vielleicht war ich im Feld aber auch einfach zu langsam. Und das wollte man mir nur nicht mitteilten“, lachte er. Es sollte sich als ein Glücksgriff herausstellen. Denn Bischoff gab eine ordentliche Figur ab, blieb auch in den folgenden Jahren der Keeper. „Es hat mir auf Anhieb ganz gut gefallen“, verrät er.

Kein Platz in der Ersten Herren

Doch als der Sprung zum Seniorenbereich anstand, fiel Bischoff in ein kleines Loch. Viele seiner Kumpels, mit denen er die Jugendteams durchlief, schafften es in den Kader der ersten Mannschaft. Bischoff dagegen sah sich in der ersten Mannschaft einer starken Konkurrenz entgegen, rückte nur in den Kader der Zweiten und Dritten Herren. „Ich war dann auch irgendwie ein bisschen unmotiviert, weil ich nicht mit meinen Freunden spielen konnte und ich auch viel Zeit in die Arbeit stecken musste“, erklärt Bischoff.

Doch mit der Zeit machte der nun 29-Jährige mit guten Leistungen auf sich aufmerksam, schaffte den Sprung in die erste Mannschaft. Normalerweise wechseln sich die Keeper beim TV Stuhr jede zwei Spiele ab. Doch in der Saison 2018/2019, als die Rot-Weißen noch in der Landesliga spielten, absolvierte Bischoff den Großteil aller Begegnungen. Denn kurz vor Saisonbeginn wechselte Kevin Keßler, Stammkeeper während der Bezirksliga-Meistersaison, den Verein. Somit ergab sich die Chance für Bischoff. An ihm lag es am Ende nicht, dass der TVS den schweren Gang zurück in die Bezirksliga antreten musste.

Und nun, in der Gegenwart angekommen, trainiert Bischoff schon wieder seit zwei Wochen mit. In der Vorbereitung hatte er sich einen Anriss im Innenmeniskus zugezogen. Doch mittlerweile fühlt er sich wieder fit. „Bislang hält das Knie ganz gut“, berichtet er. Nun hat er auch ein bisschen Zeit, sein Knie noch weiter zu schonen. Denn am Sonntag gegen den TSV Bassum wird dann wieder Niklas-Jonah Lührs zwischen den Pfosten stehen – obwohl eigentlich Bischoff noch an der Reihe wäre. „Aber ich bin am Sonnabend auf einer Feier eingeladen. Daher ist es klüger, dass Niklas spielt“, meint er.

An einen Wechsel hat Bischoff bisher noch nie gedacht. Seit 22 Jahren hält er dem TV Stuhr die Treue. Und das, obwohl er nicht einmal aus Stuhr kommt. Sondern aus Huchting. „Mein Vater wollte aber nicht, dass ich Fußball in Bremen spiele. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht warum“, meint Bischoff. Stattdessen zog es ihn eben nach Stuhr. Und auch nicht mehr vom TVS weg. „Mir ist bislang noch nichts Negatives im Verein aufgefallen“, so die simple Erklärung vom Torhüter. „Die Anlage ist einfach top. Die Mannschaft ist top. Und die kurze Anfahrt kommt mir natürlich auch sehr entgegen.“ Außerdem imponiere Bischoff der große Zusammenhalt im ganzen Verein. „Es ist einfach sehr familiär. Die Teams untereinander verstehen sich mittlerweile richtig gut. Das war auch nicht immer der Fall.“

Zwei Siege in Folge gelandet

Am Anfang der Spielzeit musste sich der TV Stuhr nach dem Abstieg noch an die Bezirksliga gewöhnen, spielte teilweise noch viel zu unkonstant. Doch mittlerweile kommen die Rot-Weißen immer besser in Fahrt, heimsten zuletzt zwei deutliche Siege in Folge ein. „Zu Beginn hatten wir noch gehörige Probleme gegen die Mannschaften, die nicht mitgespielt haben, sondern unser Spiel zerstören wollten. Doch jetzt haben wir uns akklimatisiert und kommen gegen die kleinen Teams zurecht“, erzählt Bischoff. Außerdem sei die Defensivleistung jetzt viel besser als noch in den ersten Partien. „Wir laufen jetzt nicht mehr in so viele Konter herein, stehen im Defensivverbund viel kompakter und sicherer.“ Das muss dann auch am Sonntag der Fall sein, wenn der TV Stuhr den TSV Bassum empfängt. Dann aber ohne Daniel Bischoff zwischen den Pfosten.