Der neue Trainer Daniel Frenzel will dem TSV Ristedt vor einem weiteren Abstieg bewahren. Bis dahin ist es noch ein langer Weg. Die Grün-Weißen sind momentan 15 Punkte vom rettenden Ufer entfernt. (Michael Braunschädel)

Ristedt. Ein weiterer Abstieg scheint auf dem ersten Blick unausweichlich. Denn die Tabelle in der 1. Fußball-Kreisklasse zeigt klar und deutlich: Mit nur fünf gesammelten Punkten und 15:66 Toren steht der TSV Ristedt auf dem vorletzten Platz, das rettende Ufer ist momentan bereits 15 Zähler entfernt. Ein wenig Resthoffnung besteht trotzdem noch im Verein, den zweiten Abstieg in Folge zu vermeiden. Denn ein alter Bekannter ist zum TSV Ristedt zurückgekehrt. Daniel Frenzel, eine lange Zeit als Führungsspieler und Kommandogeber in der ersten Herren aktiv, hat kürzlich das Traineramt von Sven-Eric Heise übernommen. Und soll nun das Unmögliche noch möglich machen: den Klassenerhalt sichern.

Mit dem TSV Ristedt erlebte Frenzel, der mit 18 Jahren zum Verein gestoßen ist, einige Höhen und Tiefen. Der mittlerweile 33-Jährige war am Negativpunkt angekommen, als er sich in einem Meisterschaftsspiel in der Saison 2017/18 zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen hatte. Daraufhin beendete er seine Karriere als Spieler und nahm erst einmal Abstand vom Fußball. „Das hat mich massiv geärgert, schließlich wollte ich noch ein paar Jahre kicken. Und in der Saison sind wir dann auch noch in die Kreisliga aufgestiegen“, bekräftigt er. Doch der Kontakt zum TSV Ristedt und seinen zahlreichen Freunden im Klub riss nie ab. Auch als Trainer sammelte Frenzel zwischendurch schon seine erste Erfahrung. Und zwar beim FC Gessel-Leerßen im Nachwuchsbereich – zusammen mit seinem Bruder Christian, der auch noch im Kader des TSV Ristedt steht.

Und so kam die Anfrage von Spartenleiter Stephan Bischoff, ob er nicht neuer Trainer werden wolle, nicht von ungefähr. Nun soll er zusammen mit Denny Jürgenlohmann die schwierige Mission angehen und den TSV Ristedt vor einem weiteren Abstieg bewahren. „Wir denken komplett gleich. Ich sehe uns auch als total gleichberechtigt an“, unterstreicht Frenzel. „Es ist egal, wer von uns was sagt. Hauptsache es kommt bei den Spielern an.“ Der Impuls selbst sei sogar aus der Mannschaft gekommen, plaudert der 33-Jährige aus dem Nähkästchen. „Schon vor einigen Jahren wollten die Jungs, dass ich als Trainer übernehme. Doch damals kam das für mich nicht in Frage, weil ich selber noch kicken wollte.“

Und nun wird Frenzel als Trainer an der Seitenline stehen, seine Jungs dirigieren und motivieren. Mit Verstärkungen in Form von neuen Spielern für die Restserie kann er aber nicht rechnen. Im Gegenteil: Durch den Abgang von Trainer Sven-Eric Heise werden auch die beiden Brüder Kelvin-Eric und Kennet-Eric Heise nicht mehr für den TSV Ristedt auflaufen. Wie will der Abstiegskandidat mit so einem Schmalspurkader also die Klasse halten? „Das geht nur über den Zusammenhalt, wir sind eine eingeschworene Truppe. Jeder muss sich für jeden reinhauen“, betont Frenzel, der sich jetzt schon auf die verbleibenden Begegnungen in der 1. Kreisklasse freut. Auch deswegen haben die Ristedter in der Vorbereitung bislang schwer geschuftet. Der Schwerpunkt für die Vorbereitung ist klar definiert: „Wir müssen in der Defensive eine Stabilität und Eingespieltheit reinbekommen. Daran müssen wir dringend arbeiten“, hat Frenzel die größte Schwachstelle ausfindig gemacht.

Frenzel will langfristig bleiben

Angesichts der 15 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer scheint es auf den ersten Blick utopisch, dass der TSV Ristedt die Klasse noch halten kann. Das weiß auch Frenzel, der dennoch den Fokus auf die Restserie legt. Gleich in den ersten Spielen wird sich zeigen, wohin die Reise gehen wird. Denn der Tabellenvorletzte trifft im März gleich zweimal auf das Schlusslicht TSG Osterholz-Gödestorf. Sechs Punkte sind dabei ein Muss für den TSV Ristedt. Aber auch wenn der Klassenverbleib nicht gelingen sollte, sieht Frenzel seine Zukunft weiterhin bei den Grün-Weißen. „Auch bei einem Abstieg würde ich gerne bleiben. So ist es auch mit dem Vorstand kommuniziert worden.“ Aber noch hat Frenzel schließlich 14 Begegnungen Zeit, um das extrem große Ruder herumzureißen. Die Mission Impossible beginnt.