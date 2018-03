Die Figuren und Posen saßen sehr gut bei der Formationsgemeinschaft. Sie belegte in Verden den dritten Rang und erreichte damit ihre beste Saisonplatzierung. (Anciferov)

Verden/Syke. Die Formationsgemeinschaft TSZ Delmenhorst A/TSC Hansa Syke B hat beim dritten Turnier der Landesliga Nord A Latein den dritten Platz belegt und damit das beste Resultat der Saison erreicht. Die neue Mannschaft verbesserte sich im Gesamtklassement auf Platz vier und ist dem Aufstiegsturnier auf heimischem Parkett einen deutlichen Schritt näher gekommen.

Die Tänzerinnen und Tänzer hatten sich vorgenommen, das Ergebnis vom Turnier in Göttingen zu bestätigen. Das gelang ihnen mit einer veränderten Formation. Drei personelle Wechsel erlaubt das Regelwerk zwischen Vorrunde und Finale. „Wechsel beinhalten immer ein gewisses Risiko. Wir haben aber in den vergangenen Wochen intensiv an der Stärkung unserer Tänzerinnen und Tänzer gearbeitet, die bisher nicht zum Einsatz gekommen sind, und freuen uns jetzt, die ersten Einsätze vornehmen zu können“, erklärte Trainerin Friederike Evers-Ellerbruch die Veränderungen. Marcel Voldyner, Xenia Anciferov und Ksenia Chuipkova kamen zu ihrem jeweils ersten Einsatz in dieser Saison. Das Trio gehörte zu den jüngsten Tänzern des Tages.

In der Vorrunde sahen die Trainer der Formationsgemeinschaft eine solide Leistung, die klar für das große Finale reichte. Dort verhinderte ein Patzer im Roundabout einen fehlerfreien Durchgang. Dennoch sahen die Wertungsrichter die Mannschaft auf dem dritten Platz, nur ein Punkt fehlte zu Rang zwei.

„Der Plan für die nächsten Wochen lautet nun, an der tänzerischen Ausführung der Choreografie zu arbeiten und die Nachwuchsförderung zu stärken“, sagte Evers-Ellerbruch. Die Aussicht auf das Aufstiegsturnier, bei dem am Ende der Saison die besten vier Mannschaften aus den beiden Landesligen gegeneinander antreten und um den Aufstieg in die Oberliga Nord Latein tanzen, sollte die Formationsgemeinschaft weiter beflügeln. Sie bestreitet ihr nächstes Turnier am 21. April in Nienburg. Die Oberliga-Mannschaft des TSC Hansa Syke ist bereits am kommenden Sonntag in Bremen am Start.