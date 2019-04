Duelle auf Augenhöhe liefern sich der SV Heiligenfelde mit Till Meiners (links) und der TSV Bassum mit Manka Madun seit Jahren. Auch am Wochenende gibt es keinen klaren Favoriten. (Jonas Kako)

Wenn zwischen den Sportplätzen zweier Vereine gerade einmal rund elf Kilometer liegen, dann kann man getrost von einem Derby sprechen, wenn beide Teams aufeinandertreffen. Und so ist die Vorfreude in beiden Lagern groß, wenn am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr der SV Heiligenfelde den TSV Bassum empfängt. Einen Favoriten sehen beide Trainer in diesem Duell nicht.

Ganz von ungefähr kommt diese Einschätzung nicht. Sie ist sogar statistisch belegt: In den gemeinsamen Bezirksliga-Jahren seit der Saison 2014/15 gewannen beide Teams jeweils drei der neun Punktspiele, dazu kommen drei Unentschieden. Ins zehnte Duell gehen die Gastgeber mit viel Selbstvertrauen: Sie sind in den Partien gegen die drei Spitzenteams ungeschlagen geblieben. „Diesen Kurs wollen wir beibehalten. Die Stimmung ist positiv“, sagt SVH-Trainer Torben Budelmann. Allerdings haben die vergangenen Duelle auch Spuren hinterlassen. Malte Löffler, Marcel Albers und Daniel Köhler haben Kniebeschwerden, Janek Piontek hat Oberschenkelprobleme. „Dann ist die Kaderdecke nicht mehr so groß“, weiß Budelmann. „Aber dann spielen die, die sonst nicht so im Fokus stehen. Diese Jungs haben auch viel Qualität.“

Selbstbewusst treten auch die Bassumer die kurze Anfahrt an. Sie sind wie Heiligenfelde in diesem Jahr noch ungeschlagen und fiebern dem Derby entgegen. „Man hat im Training gesehen, dass die Jungs geil auf das Spiel sind“, spürt Trainer Torsten Klein die Vorfreude auf das Nachbarschaftsduell, das Marco Baier und Tom Hoffmann verpassen werden. Ansonsten aber hat der TSV viele Optionen. „Eine angenehme Situation“, weiß Klein.