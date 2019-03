Weyhe/Stuhr. Auch nach dem vierten Spieltag der Sommerrunde in der Fußball-Verbandsliga Bremen bleiben die C-Junioren des JFV Weyhe-Stuhr ungeschlagen. Torlos 0:0 trennten sie sich vom Tabellennachbarn TuS Schwachhausen. Es war das dritte Remis im vierten Spiel nach der Winterpause für den jungen JFV-Nachwuchs.

„Das Spiel war ausgeglichen und ging gerecht aus“, schilderte JFV-Trainer René Rabe seine Sicht der Dinge. Um den Schwachhauser Landesauswahl-Stürmer Emre Ates aus dem Spiel zu nehmen, nahm Rabe eine Systemumstellung vor. Thore Bredemeyer kümmerte sich um den Angreifer und löste diese schwierige Aufgabe mit Bravour. „Thore hat einen sehr starken Job gemacht, Bis auf einen Fernschuss, den Ates an die Latte beförderte, hat er ihn ausgeschaltet“, lobte Rabe. Wenn Ates dann mal durchdrang, war die Innenverteidigung der Gastgeber zur Stelle. Defensiv standen die Platzherren sehr gut, offensiv gelang im ersten Durchgang zunächst wenig. „Es fehlten der direkte Zug zum Tor und ein erfolgreiches Umschaltspiel“, monierte Rabe. In der zweiten Hälfte verzeichneten beide Teams Möglichkeiten, die aber beide Torhüter vereitelten. Auf Seiten der Weyhe-Stuhrer hütete Leander Städtler für Tristan Krieten das Tor und stand seinem Kollegen in nichts nach. „Leander hat mehrere starke Paraden gezeigt. Das zeigt, dass wir auf dieser Position stark aufgestellt sind“, kommentierte Rabe. Am Ende fand die ausgeglichene und zweikampfbetonte Partie keinen Sieger. „Durch die vielen Unentschieden haben wir bislang zu viele Punkte liegen gelassen“, befand Rabe.