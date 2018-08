Wieder fit und auch ein Kandidat für die Startformation ist Stuhrs Torben Drawert (am Ball.) (Michael Braunschädel)

Stuhr. In der vergangenen Saison trennten die Fußballer des TV Stuhr und des TuS Sulingen noch zwei Ligen voneinander, in dieser begegnen sie sich in derselben Klasse. Vor dem einzigen kreisdiepholzer Duell in der Landesliga stellt sich die Frage nach dem Favoriten nicht. Diese Rolle gehört vor dem direkten Aufeinandertreffen beider Mannschaften an diesem Mittwoch ab 19.30 Uhr in Sulingen ganz klar den Gastgebern um Trainer Maarten Schops. Doch Aufsteiger Stuhr um die beiden Trainer Stephan Stindt und Christian Meyer will sich beim Absteiger nicht verstecken.

Die Partie genießt schon deshalb einen großen Stellenwert, weil zwei Mannschaften aus dem Kreisgebiet in der Landesliga keine Selbstverständlichkeit sind: Im Vorjahr war die Landesliga Hannover eine kreisdiepholzfreie Zone. Nun gibt es also wieder ein Derby. Wobei vor allem die Stuhrer sich in dieser Hinsicht an neue Dimensionen gewöhnen müssen. Denn im Vorjahr bedeutete der Begriff Derby für sie vor allem das Duell mit der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst mit einer Anreise von sechseinhalb Kilometern – ein Steinwurf verglichen mit den rund 50 Kilometern, die der Sportpark des TuS von der Stuhrer Anlage an der Pillauer Straße entfernt ist. „So richtige Derbystimmung kommt jetzt noch nicht auf“, sagt Trainer Christian Meyer. Dennoch ist die Vorfreude auf das Duell mit dem TuS groß: „Das wird mit Sicherheit ein tolles Fußballspiel. Wir treffen auf einen der Topfavoriten“, fiebert Stephan Stindt der Begegnung entgegen.

Viel Erfahrung und junge Wilde

Die Unterschiede zwischen beiden Mannschaften könnten kaum größer sein: Der TuS spielte im Vorjahr noch in der Oberliga, hat Spieler mit einem riesigen Erfahrungsschatz in höheren Ligen, während die Landesliga für die überwiegend bezirksligaerprobten Stuhrer Neuland ist. „Sulingen hat eine große individuelle Qualität. Sie sind vor allem in der Offensive sehr ausgeglichen und flexibel besetzt“, hat Meyer großen Respekt vor dem Tabellenführer. Das Team des Belgiers Schops hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison nicht großartig verändert und ist trotz des Abstiegs zusammengeblieben. Deshalb gilt der TuS als Aufstiegsanwärter Nummer eins. Dieser Rolle ist er bislang gerecht geworden, hat sich im Pokal und in der Liga schadlos gehalten und dabei immer dreimal getroffen. Mit Mehmet Koc, der mit 36 Jahren über den wohl besten Torriecher der Liga verfügt, aber auch Danny Arend, der schon in der Regionalliga auf dem Platz stand, kann Schops auf gestandene Spieler bauen. In der Offensive wirbelt zudem Salam Garaf, der schon für den SV Bruchhausen-Vilsen gespielt hat. Dazu kommen junge Wilde wie Ramien Safi, der vom JFV Rehden-Wetschen-Diepholz zum Team gestoßen ist und beim Württemberg-Cup in Ristedt auf sich aufmerksam machte, sowie Maximilian Meyer, der in der vergangenen Saison noch für die Sulinger Zweite in der Bezirksliga am Ball war und den Stuhrern damit bestens bekannt ist. Ohnehin ist der TuS das Team, dessen Leistungsstärke die Verantwortlichen des TVS am ehesten einschätzen können. Beide Mannschaften kennen sich noch aus gemeinsamen Bezirksliga-Zeiten, die 2013 mit dem Aufstieg des TuS endeten. Seitdem mussten beide auf einen weiteren Punktspielvergleich warten. Auch deshalb fiebert Stindt dem Duell entgegen: „Viele Jungs kennen sich noch von früher, haben in der Auswahl mal zusammengespielt. Dann haben sich die Wege getrennt. Es ist auch ein Wiedersehen. Natürlich ist die individuelle Klasse der Sulinger größer. Aber sie dürfen nicht nachlassen, denn wir werden dagegenhalten.“

Der Coach ist trotz der Ausfälle von Fynn Rusche, Dimitri Steen, Kevin Keßler, Fabian Bischoff, Janis Öhlerking und André Kück sicher: „In einem Spiel ist alles möglich.“