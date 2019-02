Zurück auf dem Platz: Esin Demirkapi hat seinen langen Leidensweg nach seinem Kreuzbandriss beendet und hofft in Habenhausen auf einen Platz in der Startelf. (Jonas Kako)

Esin Demirkapi ist ein gefragter Mann – und vor allem: Er ist es auch sportlich wieder. Denn der 26-Jährige ist zurück auf dem Platz, pünktlich zum Restrundenstart in der Fußball-Bremen-Liga. Genau so also, wie er es sich erhofft hatte. Auf den Tag genau planbar war das freilich nicht, als sich der Innenverteidiger am 6. Mai vergangenen Jahres das vordere Kreuzband im linken Knie riss. Doch knapp neun Monate später scheint die Leidensgeschichte Demirkapis vorbei. Im Testspiel gegen den SC Twistringen feierte er nach 274 Tagen Verletzungspause, Operation, Physiotherapie und Aufbautraining sein Comeback. „Das war das beste Gefühl, das man als Fußballer haben kann“, strahlt er.

Als das neue Jahr begann, da scharrte Esin Demirkapi mit den Hufen, oder besser gesagt: mit den Fußballschuhen. Zu diesem Zeitpunkt war das Comeback bereits in greifbarer Nähe. „Es hat wie wahnsinnig gekribbelt, ich konnte es nicht mehr abwarten“, sagt der 26-Jährige, der problemlos alle Einheiten mitmachte. Er war unter den vielen neuen Spielern des Brinkumer SV der einzige gefühlte Neue im Kader. Schließlich verpasste er die komplette Hinrunde wegen seiner schweren Verletzung. Umso mehr fieberte er in den vergangenen Wochen und Monaten dem Comeback entgegen. In den Testspielen gegen Uphusen, Ottersberg und Hemelingen musste er noch zuschauen. Da stand er noch direkt bei der Auswechselbank – sein ungeliebter Stammplatz in den vergangenen Monaten. „Es ist sehr schwierig, immer nur zuschauen zu können. Daran kann man sich nicht gewöhnen“, sagt Demirkapi, der sowohl vom Brinkumer Umfeld als auch von seinem Familen- und Freundeskreis viel Unterstützung erfuhr. Die war auch nötig, denn kaum ein 26-Jähriger kann auf so eine Verletztengeschichte zurückblicken: Vor einigen Jahren musste Demirkapi bereits am Kreuzband im rechten Knie operiert werden, auch der Meniskus war schon betroffen. 2018 folgte dann die dritte schwere Verletzung.

Ans Aufhören hat der Verteidiger trotzdem fast nie gedacht. „Diese Momente gibt es natürlich mal“, gibt er ehrlich zu. Kurz vor der Winterpause war da so einer. Da hatte er schon ein paar Einheiten mitgemacht und fühlte sich eigentlich gut. „Also wollte ich ein bisschen mehr machen und hatte danach Beschwerden. Das macht dich dann nachdenklich. Da fragt man sich: Macht das alles Sinn? Bleibt das vielleicht dauerhaft so? Im neuen Jahr waren die Probleme dann Gott sei Dank weg. Ich habe in der ersten Einheit direkt gemerkt, dass das Knie hält.“ Die Zeichen stehen seitdem voll auf Habenhausen: Dort bestreiten die Brinkumer an diesem Sonntag ihr erstes von noch 13 Spielen. Dann will Demirkapi seine Leidenszeit endgültig beenden.

Die Chancen scheinen gar nicht einmal so schlecht zu stehen: Sowohl gegen den SC Twistringen als auch zuletzt gegen den SV Ahlerstedt/Ottendorf stand Demirkapi in der Startformation. Der hoch aufgeschossene Verteidiger spürt kaum noch Nachwirkungen der Verletzung. „Ich merke weniger, als ich erwartet hätte. Schmerzen sind überhaupt nicht da, das ist das Wichtigste.“ Ein Stück weit war der 26-Jährige zuletzt schon wieder der Alte: Er gab Kommandos, übernahm die Zuordnung bei den Standards, schaltete sich selbst bei Ecken und Freistößen mit in die Offensive ein. Gegen Ahlerstedt/Ottendorf hätte er sogar beinahe getroffen. In den Zweikämpfen zeigte er keine Angst. All das sind positive Signale, die Demirkapi ein Gefühl der Sicherheit, neues Vertrauen in den Körper und vor allem das Knie geben.

In Topform ist er allerdings noch nicht. „Das geht auch nach so kurzer Zeit nicht. In manchen Situationen fehlt noch das richtige Timing beim Pass oder in den Zweikämpfen. Man ist vom Kopf her noch ein bisschen langsam. Diese Dinge ändern sich nur über Spielpraxis. Es wird noch ein paar Spiele brauchen, um die Abläufe wieder reinzukriegen. In den kommenden Wochen geht es für mich darum, wieder zu einhundert Prozent fit zu werden und meinen Rhythmus zu finden“, weiß Demirkapi, dass noch viel Arbeit auf ihn wartet, bis er von sich sagen kann, dass es sich auf dem Platz wieder so anfühlt, als wäre er nie verletzt gewesen. Doch es ist Arbeit, die wesentlich mehr Spaß macht als die, die er in den vergangenen Monaten leisten musste.

Bereit für einen Einsatz in Habenhausen fühlt sich Demirkapi allemal. „Aber darüber muss sich 'Offer' (Trainer Dennis Offermann, d. Red.) einen Kopf machen, ob er glaubt, dass ich schon so weit bin. Wir tauschen uns da ganz offen und ehrlich aus.“ Der 26-Jährige kann nur alles dafür tun, um sich als Alternative zu empfehlen. Dass das geht, ist für ihn sportlich bereits jetzt die schönste Nachricht des Jahres.