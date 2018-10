Sandra Lohse feierte mit ihren Brinkumerinnen einen souveränen Sieg über Uelzen. (Karsten Klama)

Brinkum. Nach einer sechswöchigen Pause haben sich die Basketballerinnen des FTSV Jahn Brinkum in der Bezirksoberliga Lüneburg zurückgemeldet und mit dem 69:28 (27:12)-Sieg gegen die Uelzen Baskets ein Ausrufezeichen gesetzt. „Ich habe mich für die Mädels gefreut. Sie haben eine tolle Leistung abgeliefert“, lobte FTSV-Trainer Mario Müller seine Mannschaft.

Ohne Erwartungen ging der Coach in die Partie, da er den Kontrahenten zuvor noch nicht gesehen hatte. „Ich wusste nur, dass sie sehr jung sind und nicht so viel Erfahrung mitbringen“, schilderte er. Die darüber hinaus fehlenden Erkenntnisse schadeten den Brinkumerinnen nicht. Im ersten Viertel boten sie dem Gegner keine Chance und erspielten sich einen 18:0-Vorsprung.

Ungefährdeter Sieg

Im zweiten Abschnitt ließ das Team um Mario Müller etwas nach. „Die Mädels haben nach dem guten Start wohl vom Kopf her etwas abgeschaltet und die Anspannung verloren“, sagte der Coach, der kurz vor der Pause eine Auszeit nahm, um seine Mannschaft wieder in die Spur zu bringen, denn die Uelzenerinnen spielten nun stärker auf. Die Worte Müllers fruchteten bei seinen Basketballerinnen, die die Führung weiter ausbauten und mit einem 27:12 in die Halbzeit gingen. Auch nach Wiederanpfiff sollte sich nichts am dominanten Auftritt der Gastgeberinnen ändern: Mehr als vier Punkte waren für Uelzen im dritten Viertel nicht drin, sodass Brinkum mit einem 46:16-Vorsprung in den Schlussabschnitt startete. In diesem gab der FTSV den ersten Saisonsieg nicht mehr her.

„Gegen Uelzen hat einfach alles funktioniert. Wir hatten einen guten Tag“, lautete das Fazit von Müller, dessen Team allerdings einen Wermutstropfen verkraften musste: Tina Rohlfs wird den Brinkumerinnen wahrscheinlich für mehrere Wochen fehlen. „Sie ist im Spiel umgeknickt. Wir befürchten, dass es ein Bänderriss ist, aber Genaueres werden wir in den nächsten Tagen erfahren.“