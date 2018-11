Dirk Hofmann zeigte sich nach der 1:3-Niederlage gegen den TuS Lemförde gar nicht zufrieden. (Thorin Mentrup)

Lemförde. Nach der vermeidbaren 1:3 (1:0)-Niederlage beim TuS Lemförde fand Dirk Hofmann, Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSG Seckenhausen-Fahrenhorst, deutliche Worte: „Nach zehn guten Anfangsminuten haben wir im Prinzip das Fußballspielen eingestellt. In der zweiten Halbzeit haben wir gar nicht mehr stattgefunden und uns absolut nicht bezirksligatauglich erwiesen. Wenn wir so weiterspielen, steigen wir ab."

Dabei erwischten die Seckenhauser den vom Trainer angesprochenen blendenden Start. Schon nach wenigen Spielminuten traf Neuzugang Josaiah Everest Ndedi (reaktiviert nach zweijähriger Pause) in seinem ersten Spiel für die TSG auf Vorarbeit von Philip Kleingärtner zum 0:1 (5.). Vorlagengeber Kleingärtner hatte wenig später gar die Chance, sich selbst in die Torschützenliste einzutragen. TuS-Keeper Dan Zaharia rettete jedoch mit einer Fußabwehr (9.).

Anschließend ließen die Gäste aber vor allem die Grundtugenden vermissen. „Da hat uns Lemförde in Sachen Bereitschaft und Wille vieles vorgelebt“, erklärte Dirk Hofmann, der erst kurz vor dem Pausenpfiff noch einmal ein Lebenszeichen seines Teams sah. Ndedi probierte es allerdings aus spitzem Winkel selbst, anstatt den freistehenden Finn Werner zu bedienen.

Auch zehn Minuten nach dem Seitenwechsel offenbarten die Gäste altbekannte Schwächen, als sie den Ball in einer klaren Überzahlsituation nicht im Tor unterbrachten. Hinzu gesellten sich in der Folge noch individuelle Fehler im Defensivverhalten, die zu drei Gegentoren führten. Bogdan-Florian Golgot (68.), Edip Gören (72.) und Dominic Becker (88.) trafen innerhalb von zwanzig Minuten für den TuS Lemförde und sicherten ihrem Team den Heimsieg. "Eigentlich habe ich uns in den letzten Wochen auf dem richtigen Weg gewähnt, aber heute waren es mindestens drei Schritte zurück“, ärgerte sich Dirk Hofmann nach der Partie.