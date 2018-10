Stark am Ball: Felix Kattau vom Fußball-Kreisligisten TVE Nordwohlde glänzt sowohl als Torschütze als auch als Vorbereiter. (Jonas Kako)

Nordwohlde. Er war vier Jahre alt, als er beim TVE Nordwohlde mit dem Fußballspielen begann. Quasi vor der Haustür, keine zwei Kilometer von seinem Elternhaus entfernt. Mittlerweile ist Felix Kattau 22 und ein fester Bestandteil der TVE-Offensive, die derzeit die Abwehrreihen der Diepholzer Kreisligisten vor schier unlösbare Aufgaben stellt. Kattau ist rundum glücklich in Nordwohlde – es gibt nur eine Sache, die er in seiner schon jetzt durchaus erfolgreichen Laufbahn bereut.

Denn Felix Kattau hat Talent. So viel, dass einst der SV Werder Bremen auf ihn aufmerksam wurde. „Meinen Jugendtrainern Andreas Merdon und Jörg Bilek habe ich es zu verdanken, dass ich als Jugendlicher zu Werder wechseln konnte“, weiß der technisch starke Offensivspieler, dass er bereits in jungen Jahren eine gute Ausbildung genießen durfte, von der er noch heute profitiert. Kattau spielte in der U15 des SVW und dann ein halbes Jahr in der U16, dann verließ er den Klub aus eigenem Antrieb wieder, „weil ich in der Pubertät andere Prioritäten gesetzt habe“, wie er sagt. Ein Schritt, den er heute nicht noch einmal machen würde: „Ich bereue das. Es ärgert mich, dass ich diese Chance weggeworfen habe.“ Aussagen wie diese zeigen: Felix Kattau ist reifer geworden. „Mit 22 Jahren sieht man viele Dinge etwas anders als noch einige Jahre zuvor“, weiß er. Im Team ist er dritter Kapitän – ein Zeichen der Wertschätzung, die ihm seine Mitspieler und die Verantwortlichen entgegen bringen, aber auch ein Beleg dafür, dass er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Dabei sieht Felix Kattau sich selbst „nicht als den Typ für einen klassischen Kapitän“ und fügt erklärend hinzu: „Ich bin eher jemand, der sich recht schnell provozieren lässt. Es gab einige Saisons, da bin ich mehrmals vom Platz geflogen.“ Aber er sei ruhiger geworden. „Mit den Platzverweisen schade ich nicht nur mir, sondern auch der Mannschaft“, weiß er.

Mit Ausnahme eines halben Jahres beim SC Weyhe spielt Kattau seit seiner Rückkehr von Bremen für seinen Heimatverein. Beim TVE hat er sein sportliches Glück gefunden. „Wir sind eine super Truppe. Der Kern spielt schon ein paar Jahre zusammen, und das merkt man. Wir verstehen uns außerhalb des Platzes, deshalb funktioniert es auch auf dem Feld so gut“, nennt er einen Grund für den Höhenflug des Aufsteigers, der nach zehn Spielen in der Spitzengruppe mitmischt und nur drei Punkte Rückstand auf das Spitzenduo TSV Wehye-Lahausen und TuS Wagenfeld, den Gegner am kommenden Sonntag, aufweist. Als zweiten Erfolgsfaktor hat Kattau den Trainer ausgemacht: „Martin Werner hat den richtigen Mittelweg zwischen Spaß und Ernsthaftigkeit gefunden“, lobt er den Coach, der das Team in der vergangenen Saison zur Meisterschaft in der 1. Kreisklasse führte.

Überragend auf dem Weg zum Titel war dabei nicht nur die Defensive, die in 28 Spielen lediglich 27 Treffer zuließ, sondern auch die Offensive: 107 Treffer, also im Schnitt fast vier pro Partie, waren der Spitzenwert der Liga. Mit verantwortlich für den erfolgreichen Sturmlauf durch die 1. Kreisklasse war auch Kattau, der in seinen 22 Spielen stolze 14 Mal traf. Gemeinsam mit Nils Wessel (32 Tore), Pascal Matz (20) und Dennis Wagner (16) zeichnete er für 82 Treffer verantwortlich. „Es macht Riesenspaß, mit den Jungs zusammenzuspielen“, genießt Kattau jeden Moment an der Seite seiner Kollegen. Gemeinsam liefern die Nordwohlder auch in der Kreisliga ab, wie bereits 32 Saisontore des gesamten Teams belegen. Allein fünf Mal trafen sie beim Sieg über Osterholz-Gödestorf am vergangenen Wochenende ins Schwarze. Kattau steuerte zwei Treffer bei. „Ich habe aber nicht nur den Drang, die Tore zu schießen, ich lege sie auch gerne auf“, sieht sich der 22-Jährige nicht nur als Vollstrecker, sondern auch als Vorbereiter.

Diese Doppelrolle ist Kattau dank seiner Fähigkeiten auf den Leib geschneidert. Auch im Spitzenspiel gegen Wagenfeld will er seinem Team zum Sieg verhelfen. Ob der Durchmarsch in die Bezirksliga dann zum Thema wird? „Jetzt noch nicht. Aber ich denke, wir haben auch jetzt schon alle überrascht“, sagt Kattau, der sich die Bezirksliga aber durchaus zutraut. „Um eine Liga höher zu spielen, würde ich den TVE aber nicht verlassen“, will er diesen Schritt am liebsten mit „seinen“ Nordwohldern schaffen. Schließlich liegt sein sportliches Glück quasi vor der Haustür. Und das will er so schnell nicht aufgeben.