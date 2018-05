Bühne frei für den Saisonabschluss: In der Syker Olympiahalle finden am Wochenende gleich zwei Tanzturniere mit Teams des TSC Hansa Syke statt. (Alexander Anciferov)

Syke. Die Planungen für das 18. Formationsfestival laufen beim TSC Hansa Syke schon seit Wochen. Bereits jetzt haben der Vorstand und die vielen Helfer etliche Stunden investiert, um die Syker Olympiahalle in eine Tanzarena zu verwandeln. Der TSC richtet am Wochenende zwei Tanzturniere aus: Am Sonnabend findet ab 15.30 Uhr (Einlass: 14 Uhr) das Aufstiegsturnier der Landesliga Nord Latein zur Oberliga Nord statt, am Sonntag bestreiten die Teams der Oberliga ab 13 Uhr (Einlass: 12 Uhr) ihr letztes Saisonturnier. Insgesamt 16 Mannschaften mit rund 250 Tänzerinnen und Tänzern werden in Syke erwartet. „Wir freuen uns besonders darüber, dass unsere beiden Mannschaften in diesem Jahr wieder aktiv um den Aufstieg in die nächsthöheren Ligen kämpfen dürfen“, fiebert TSC-Sprecherin Katrin Haverkamp dem Wochenende entgegen.

Das Syker A-Team will im Oberliga-Saisonfinale noch einmal alles geben. Nachdem es vor drei Wochen in Kiel nur mit sieben Paaren antreten konnte, haben sich für das Heimturnier alle Tänzerinnen und Tänzer fit gemeldet. Der TSC kann wieder auf acht Paare umstellen und hat die vergangenen Wochen dazu genutzt, gewisse Feinheiten zu korrigieren. "Da es für die Mannschaft wider Erwarten noch möglich ist, die Saison auf dem ersten Platz zu beenden, ist die Motivation natürlich besonders hoch", weiß Haverkamp um die besondere Konstellation. Dass sie vor heimischem Publikum nach dem Titel greifen, ist ein besonderer Höhepunkt. „Das Ziel im Heimturnier ist ganz klar – wieder vorne liegen und es den anderen Teams so schwer wie möglich machen“, bringt Teamkapitän Lars Minnemann die Ansprüche des TSC auf den Punkt.

Die FG hat hart an sich gearbeitet

Die Formationsgemeinschaft (FG) TSC Hansa Syke/TSZ Delmenhorst A hat in der Landesliga Nord vor dem Aufstiegsturnier die Aufstellung noch einmal optimiert und mehrere Positionen und Partner getauscht. Die Ausfälle mehrerer Stammtänzer schon während der gesamten Saison hat die FG durch ihre gute Teamarbeit wettgemacht. "Während der Ligaturniere lag unser Fokus darauf, am Ende der Saison ein Gesamtergebnis zu haben, das den Leistungsstand der kompletten Mannschaft widerspiegelt. Es war uns wichtig, im Rahmen der Möglichkeiten auch unerfahrene oder etwas schwächere Tänzer einzusetzen, damit jeder die Chance bekommt, sich weiterzuentwickeln. Dementsprechend haben wir bisher auch noch nicht das Maximum unserer Leistungsfähigkeit ausgeschöpft. Beim letzten Turnier der Saison wollen wir jetzt mal schauen, was unsere Tänzer in den letzten Monaten gelernt haben", sagt Trainerin Friederike Evers-Ellerbruch. Das Team hat in den vergangenen Wochen viel gearbeitet, viel getanzt und an der choreografischen Umsetzung gefeilt. "Bisher waren unsere Durchgänge immer etwas zu unsynchron, die Bilder nicht exakt genug und Arme und Köpfe zu schwammig, da unser Fokus im Sinne der Grundausbildung unserer Leute eher im tänzerischen Bereich lag. Da werden wir hoffentlich noch einmal deutlich verbessert auftreten können", so Evers-Ellerbruch. "Unser Ziel ist es, ins Finale zu kommen und ein zweites Mal vor heimischen Publikum tanzen zu dürfen. Alles Weitere wäre dann ein toller Bonus und der Lohn für die vergangenen Monate."

Die Vorfreude auf das Heimturnier ist groß, wie Haverkamp berichtet: "Der Druck wächst und wir freuen uns darauf, wenn es endlich aufs Parkett geht." Die Sprecherin fiebert auch dem Auftritt der Nachwuchstänzerinnen und -tänzer entgegen, die ebenfalls auftreten werden: „Wir sind nach wie vor unheimlich stolz, dass sich bereits so junge Menschen für den Tanzsport begeistern und wir die Chance haben, einen Teil zu dieser Begeisterung beizutragen. Die Freude und der Spaß, den sie haben und auch zeigen, sind unbeschreiblich und wirklich ansteckend.“