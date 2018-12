Der scheidende Torgarant: Nico Kiesewetter erzielte das wichtige Siegtor für die abstiegsbedrohte TSG Seckenhausen-Fahrenhorst II. Kommende Saison wechselt der Stümer in die Landesliga Lüneburg zum TSV Etelsen. (Udo Meissner)

FC AS Hachetal - TSV Ristedt 1:2 (1:2). Durchatmen können die Ristedter nach dem knappen 2:1-Auswärtserfolg beim Absteiger FC AS Hachetal. „Das war ein hartes Stück Arbeit. Die Hachetaler haben uns alles abverlangt. Nun ist die Saison nach einer zwischenzeitlichen Durststrecke für uns doch noch versöhnlich ausgegangen“, stellte TSV-Coach Bernd Schebitz erleichtert fest, dessen Elf sich mit dem Sieg aller Abstiegssorgen entledigt hatte. Deutlich finsterer dürfte seine Miene kurz nach dem Anpfiff ausgesehen haben, als Verteidiger Markus Bruns im eigenen Sechszehner foulte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Joshua Wirth zur 1:0-Führung für die Gastgeber (4.). „Wir waren danach konfus und mussten uns berappeln“, gestand Ristedts Trainer. Timo Huntemann glich für die Gäste aus (27.), bevor Dennis Perthel den TSV mit einem Kopfball vor der Pause auf die Siegerstraße brachte (36.). Im zweiten Durchgang versäumten die spielerisch überlegenen Gäste einen weiteren Treffer. „Das war wieder nicht auszuhalten, die Chancenzahl in den zweiten 45 Minuten war zweistellig, und wir machen die Tore einfach nicht“, zeigte sich Schebitz ratlos ob der offensichtlichen Ineffizienz seiner Schützlinge. „Wir mussten wieder zittern bis zum Schluss. Aber es hat gereicht.“

TSV Weyhe-Lahausen II - SC Twistringen II 3:2 (2:1). Drei Punkte hätten auch die Twistringer gerne mitgenommen, um die Nöte im Kampf um den Klassenerhalt zu minimieren. Geklappt hat es für die Bezirksligavertretung der Blaumeisen allerdings nicht. Und das, obwohl die Elf von Trainer Wolfgang Gloge nach neun Minuten durch den Treffer von Kim-Andre Harz in Führung ging. Ein Doppelschlag binnen sieben Minuten brachte die Wende für die Hausherren, die Benni Simon und Moritz-Tizian Anton jubeln ließen (27./35). In Hälfte zwei führte Ibrahim Suleiman die vermeintliche Vorentscheidung für die Gastgeber herbei (64.), bevor ein Strafstoßtor von Harz im Schlussabschnitt noch für einige Minuten Spannung versprach. Die Twistringer stehen nach der Schlappe auf Tabellenplatz 13 und müssen darauf hoffen, am letzten Spieltag dreifach zu punkten und, dass die Seckenhauser Reserve zeitgleich patzt.

TV Stuhr II - SV Heiligenfelde II 3:2 (2:1). Im Abstiegsrennen benötigten auch die Stuhrer dringend noch Zähler, die sich der Gastgeber mit einem 3:2-Erfolg über den SVH II sicherte. Bei allem Druck, den die Stuhrer verspürten, hatte Trainer René Hinrichs‘ Elf bereits in der 13. Minute Grund zur Freude: Tom Weigt veredelte ein Zuspiel Mirko Müllers zum 1:0. Doch die Freude währte nur kurz, denn Alex Maibach gelang der Ausgleichstreffer für die Heiligenfelder (16.). Vermehrt ließen die Gäste Gelegenheiten aus, um in Führung zu gehen. Kurz vor der Halbzeit schloss stattdessen erneut Weigt mit einer Volleyabnahme zum 2:1 für die Hausherren ab (39.). Nach der Pause kamen wiederum die Gäste energischer aus den Startlöchern, verpassten aber dank zahlreicher Paraden von TVS-Keeper Björn Sommer den erneuten Ausgleich. Infolge eines Tempogegenstoßes war es der eingewechselte Alexandros Delis, der den Ball zum 3:1 im Gehäuse der Gäste unterbrachte (62.). Denen sollte kurz vor Schluss lediglich noch der Anschluss durch Maibach gelingen (90.), was den gesicherten Klassenverbleib für den TVS zur Folge hatte.

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst II - TVE Nordwohlde 4:3 (0:1). Mit aller Macht stemmt sich die Bezirksligavertretung der TSG gegen einen drohenden Niedergang. Nach einem 0:2-Rückstand drehten die abstiegsbedrohten Seckenhauser dank des goldenen Tores von Nico Kiesewetter die Partie gegen den Tabellenachten aus Nordwohlde. Nahezu 60 Minuten lang sahen die Hausherren wie der sichere Verlierer aus, Dennis Wagner und Felix Kattau schossen den 2:0-Vorsprung für die Gäste heraus (35./54.). Selbst als Claas Stoll und Arne Budelmann die Führung zwischenzeitlich egalisiert hatten (62./70.), sollte prompt der nächste Nackenschlag folgen, denn Wagner traf erneut zur 3:2-Gästeführung (79.). Zwei Bezirksligalegionäre drückten dem Spiel in der Schlussphase ihren Stempel auf. Raymund Maas besorgte das 3:3 (86.), bevor Stürmer Nico Kiesewetter in der Nachspielzeit den wichtigen Sieg besiegelte, mit dem sich die TSG drei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz festsetzt (90.+2).

TuS Barenburg - TSG Osterholz-Gödestorf 0:2 (0:0). Vor der Partie in Barenburg stand die TSG bereits als Aufsteiger fest. Nachlässig agierte die Truppe von Trainer Karsten Köitsch dennoch nicht und fuhr einen souveränen 2:0-Erfolg gegen den Tabellensechsten ein. Lukas Lübkemann brachte die Köitsch-Elf in der 61. Minute mit 1:0 in Front, ehe Mirko Garlich den 2:0-Endstand herausschoss (85.).