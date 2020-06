Locker meistert Jelka Brüning die Hürde. Seit einigen Wochen befindet sich die Asendorfer Leistungsgruppe wieder im Training. (Michael Braunschädel)

Ute Schröder ist beeindruckt: „Man sieht, dass alle etwas getan haben in der Pause“, sagt die Leichtathletiktrainerin des TSV Asendorf. Sie lehnt am Geländer des Asendorfer Sportplatzes, in der rechten Hand eine Stoppuhr. Gerade hat Julia Hilbers, Schröders Trainerpartnerin, Aaron Purschwitz auf die Strecke geschickt. 300 Meter muss das Talent laufen. Auf Zeit natürlich. Leistungskontrolle nennt man das. „Wir machen das im Moment häufiger, um alle zu motivieren, noch schneller zu laufen“, erklärt Schröder, die die Uhr bei einer 39er-Zeit stoppt. Die Wettkämpfe fehlen auch den Leichtathleten momentan, besonders denen der Leistungsgruppe des TSV. Aber immerhin trainieren sie wieder für den Tag X. Elf der 16 Talente sind an diesem Abend dabei. „Ich habe das vermisst, und ich glaube, die anderen auch“, sagt Purschwitz, der sich jetzt für die 200 Meter bereit macht.

Schröders und Hilbers' Talente sprinten nicht nur an diesem Tag. Sie stoßen auch die Kugel, sie werfen den Speer, sie proben den Weitsprung. Motiviert wie eh und je – vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das gute Gefühl des Neuanfangs ist auch nach ein paar Wochen noch präsent. Bei den Corona-Lockerungen ging es für die Leichtathleten schneller als für viele andere Sportler. Anfang Mai hätten sie wieder ins Training einsteigen können. Hilbers und Schröder ließen jedoch erst einmal Ruhe walten. „Wir wollten abgesichert sein“, sagt Hilbers. „Man hat immer im Hinterkopf, wie viel Verantwortung man hat.“ Ein Konzept „war das allererste Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben“. Auch in Asendorf gelten Abstands- und Hygieneregeln, bleiben Umkleiden geschlossen, reisen die Sportlerinnen und Sportler direkt an und nach dem Ende der Einheit sofort wieder ab. Zwischen zwei Einheiten müssen mindestens 15 Minuten liegen. „Es ist schon wahnsinnig viel, was wir beachten müssen“, sagt Schröder, die während der Sport-Zwangspause stets im Austausch mit den Athleten und deren Eltern war.

Einiges hat sich seit dem Neustart verändert: Die Trainingszeiten sind neu. Außerdem bieten nur Schröder und Hilbers die Einheiten an. Die vier minderjährigen Vereinsassistenten bleiben erst einmal außen vor. Ganz bewusst: „Wir möchten ihnen diese große Verantwortung noch nicht übertragen“, schrieb Schröder den Eltern. Die hätten vor dem Neustart keine Bedenken geäußert: „Eigentlich war immer nur die Frage, wann es wieder losgeht“, berichtet Hilbers von dem großen Vertrauensvorschuss. Sie und Schröder haben sich einen exzellenten Namen gemacht. Schritt für Schritt haben sie die Rückkehr ins Training nun vollzogen. Allerdings müssen sich die Jüngsten der Altersklasse U 10 weiter gedulden. „Es geht leider nicht anders“, bedauert Hilbers die Situation. Sie weiß: „Es sind wieder die jüngsten Kinder, die zurückstecken müssen.“

An Corona erinnert während des Trainings der Leistungsgruppe eigentlich nur die Desinfektionsmittel und die Liste, in die sich alle eintragen müssen. „Diese Gruppe geht sehr verantwortungsbewusst mit dem Thema um“, lobt Hilbers die Talente. Kaum einmal müssen sie und Schröder ihre Schützlinge daran erinnern, Abstand zu halten. „Das haben hier alle schon verinnerlicht. Das Schöne ist, dass sie sich alle auch umeinander kümmern“, ergänzt Schröder. Sie und Hilbers haben nicht nur eine sportlich starke, sondern vor allem auch eine selbstständige Gruppe geformt, die sich eigenständig auf dem Asendorfer Sportplatz verteilt. Manche trainieren wie Neuzugang Luisa Bomhoff oder Mehrkämpferin Jelka Brüning mehrere Disziplinen, andere wie Purschwitz sind bereits spezialisierter. Er ist Sprinter, dazu ein guter Springer. „Mit ihm muss ich nicht zum Speerwurf gehen“, verrät Schröder.

Das Aufwärmen findet gemeinsam in der Gruppe statt – wenn auch mit Abstand.

Bevor sich die Athleten verteilen, wärmen sie sich gemeinsam auf. Hampelmänner, Kniebeugen und Co. stärken zugleich das Gemeinschaftsgefühl, das in der Corona-Pause fehlte. Die Asendorfer hielten in Videomeetings Kontakt, die persönliche Begegnung aber ersetzt das nicht. Die Trainingspartner fehlten. Immerhin versorgte Schröder ihre Schützlinge mit Übungen. „Ich bin viel gelaufen und gesprintet. Manchmal ist meine Mutter mit dem Fahrrad und Tacho vor mir hergefahren. Das war eigentlich ganz cool“, erzählt Purschwitz, wie er sich fit gehalten hat. Unter den Augen seiner Trainerinnen ist die Motivation aber noch ein bisschen höher. Auch Hilbers weiß, wie wichtig es für alle ist, sich wieder regelmäßig zu sehen. „Wir haben sie erst einmal erzählen lassen, wie es ihnen ergangen ist. Das war auch nötig. Das haben sie gebraucht.“

Hilbers hat ein feines Gespür für die Situation. Als Lehrerin an der Oberschule Schwaförden hat sie sehr genau erfahren, wie (Zusammen-)Arbeit auf teilweise sogar noch deutlich mehr Abstand funktioniert. „Leicht ist das nicht. Es ist schwer, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden.“ Beim Leichtathletiktraining ist die Situation nicht anders. Auch dort ist die Sache mit der Distanz nicht so einfach zu lösen, wie es zunächst klingt. „In den technischen Disziplinen geht das eigentlich nicht. Beim Speerwurf, einer der anspruchsvollsten Disziplinen, müssen wir ran an die Athleten“, verdeutlicht Schröder, die bereits etliche Topwerfer ausgebildet hat. Ohne das scharfe Auge einer Trainerin können sich leicht Fehler einschleichen und verfestigen. Im schlimmsten Fall drohen Fehlbelastungen und Verletzungen.

Aus der Entfernung beobachtet Schröder also, ob ihre Schützlinge die Technik vom Anlauf bis zum Abwurf beherrschen. „Sehr gut!“, ruft sie Finja Kottmann zu, die den Speer in einer fließenden, kraftvollen Bewegung aus ihrer rechten Hand entlässt. „Sie hat sich wirklich gemacht“, fügt die Trainerin mit einem Lächeln hinzu. Diese kleinen Momente des Stolzes haben ihr gefehlt. „Es ist ja nicht so, dass nur die Athleten ihren Sport vermisst haben“, sagt die 62-Jährige. Ausgerechnet im Frühjahr war alles heruntergefahren. In der Zeit also, in der die Leichtathletik richtig auflebt, die ersten Wettkämpfe im Freien anstehen, es um Bestleistungen und Normen geht.

Sogar die Desinfektion macht Spaß. Das zeigen Finja Kottmann (links) und Felicia Schütte. (XYZ)

Oder darum, sich wieder in die alte Form zu bringen. Das ist das Ziel von Speerwerferin Pia-Marie Schlaak. Sie musste wegen einer Armverletzung lange pausieren und will jetzt wieder angreifen. Dafür fährt sie von Sulingen nach Asendorf zum Training. Die Auszubildende zur Chemielaborantin hat viele Folgen der Corona-Pandemie hautnah erlebt: Homeoffice zum Beispiel, aber auch die Sport-Zwangspause, sowohl beim TSV als auch im Fitnessstudio. Sie musste wie viele andere improvisieren. „Ich habe viele Homeworkouts für die Schulter und die Hüfte gemacht und meine Ausdauer zum Beispiel mit Crossläufen mit meiner Mutter trainiert. Dann habe ich mich auf Sprints konzentriert. Ich brauche eher Geschwindigkeit als Ausdauer.“ Immerhin etwas Speerwurf-Praxis blieb Schlaak: Schröder lieh ihr einen Speer. Der war zwar 100 Gramm schwerer als der, mit dem sie sonst wirft, aber das war wesentlich besser als nichts. Nun holt sie nach, was sie verpasst hat. Speer um Speer wirft sie und muss dabei stets darauf achten, nicht nur beim Anstehen Abstand zu wahren, sondern auch immer nur die beiden Speere zu greifen, die sie geworfen hat. „Sie sind ja unterschiedlich gefärbt“, gibt es für sie keine Probleme. Nach dem Training muss sie ihre Wurfgeräte genauso wie Finja Kottmann, Jessica Knake, Felicia Schütte und Nils Lehmann desinfizieren. Daran haben sich die Asendorfer längst gewöhnt. „Das gehört mittlerweile dazu“, bekräftigt Schlaak.

Sie selbst will möglichst bald wieder auf Wettkämpfen ihr Können zeigen. Auch Hilbers spürt: „Das geht mittlerweile allen in der Gruppe so.“ Immerhin ist ein Ende der langen Pause für einige bereits in Sicht: Am 20. Juni richtet der SV Werder Bremen ein Sprintmeeting aus. Der TSV hat Leon Michelmann, Aaron Purschwitz und Gesa Ehlers gemeldet. Es wird Auflagen geben –natürlich – aber es ist ein Wettkampf. Diese Aussicht macht das Training noch ein bisschen reizvoller. Die 90 Minuten vergehen allzu schnell. Die letzten Geräte werden desinfiziert, die Schuhe mit Spikes gegen Sneaker getauscht. Dann zieht die Gruppe von dannen. Ohne Handschlag, ohne Umarmung. Der Abschluss ist während der Coronazeit vielleicht nicht ganz so herzlich wie gewohnt. Schröders Worte sorgen aber für wohlige Wärme: „Wir sehen uns am Montag!“