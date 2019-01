Marcus Errebo Jensen ist die Nummer eins der Bassumer Setzliste. Er steht bei durchschnittlich 382,60 Ringen. (Jonas Kako)

Jens Voß ist der Zeit voraus: Zumindest der deutschen. Zwölf Stunden, um genau zu sein. Deshalb beginnen für den Trainer der Luftpistole-Bundesligaschützen des SV Bassum von 1848 am Sonnabend die Finalwettkämpfe der Deutschen Meisterschaften in Paderborn nicht morgens, sondern abends um neun. Dann wird Voß definitiv vor dem Laptop sitzen – auch wenn er gerade in Neuseeland weilt. Doch für diesen Jahreshöhepunkt gönnt er sich kurz Urlaub vom Urlaub. „So ein Spiel darf man nicht verpassen. Ich bin froh, dass es einen Livestream gibt“, freut sich Voß. Seinem Team traut er bei den Titelkämpfen trotz seiner Abwesenheit einiges zu, selbst wenn die Lindenstädter in Ostwestfalen eine Außenseiterrolle einnehmen.

Die Laune kann den Bassumern eigentlich nichts mehr verhageln. Voß spürte vor seiner Abreise nach Neuseeland sogar eine gewisse Lockerheit. „Das kommt daher, dass wir unser erstes Saisonziel bereits erreicht haben“, sagt er mit Blick auf die gelungene Qualifikation für die Meisterschafts-Endrunde, die die 1848er recht souverän perfekt machten. Bassum zählt erneut zu den acht besten Mannschaften Deutschlands. Nach den Jahren 1998, 2001, 2005, 2006 und 2018 stehen die Lindenstädter zum sechsten Mal auf der ganz großen nationalen Bühne. „Das ist etwas, das die Schützen genießen sollen“, erwartet Voß zwar ein gesundes Maß an Spannung und auch Anspannung im Team, setzt aber gleichzeitig darauf, dass die mehr als 1000 erwarteten Zuschauer vielleicht noch den einen oder anderen Ring mehr aus den Schützen herauskitzeln. „Diese Atmosphäre ist besonders, weil sie größer ist als das, was wir sonst kennen. Aber unsere Mannschaft hat genügend Erfahrung, um davon nicht eingeschüchtert zu werden. Wenn die Sportler im Tunnel sind, kriegen sie zwar mit, dass hinten mehr los ist als sonst, aber es stört sie nicht wirklich.“

Atmosphärisch wird der Showdown der besten Luftpistole-Schützen Deutschlands also schon einmal sehr speziell. Und sportlich? „Sportlich wird es wie im vergangenen Jahr eine sehr große Herausforderung“, blickt Voß voraus. Denn die Konkurrenz aus dem Süden, mit dem sich die vier Nord-Bundesligisten um Bassum messen, ist bekanntlich sehr stark. Die Lindenstädter müssen sich als Vierter der Nordstaffel direkt mit dem erfolgreichsten Süd-Team auseinandersetzen. Der SV Waldkirch galt schon vor Saisonbeginn als Mitfavorit auf eine Topplatzierung. Das Besondere: Der SVW zählt zu den jüngsten Mannschaften der Bundesligisten. Dabei spielt Erfahrung durchaus eine wichtige Rolle auf dem Schießstand. Dass aber auch jugendlicher Elan zum Erfolg führen kann, hat Waldkirch bereits 2016 bewiesen: Nur ein Jahr nach dem Aufstieg feierten die Süddeutschen den Meistertitel. Auf dem Papier gehört mit Anna Korakaki sogar eine Olympiasiegerin und Weltmeisterin zum Team. Die Griechin hat in dieser Saison allerdings noch keinen Wettkampf für das Team um Vereinsmanager Peter Weigelt bestritten und dürfte auch in Paderborn nicht zum Einsatz kommen. Dennoch hat Voß die Mannschaft auf dem Zettel, wenn es um die Vergabe des Titels geht. „Waldkirch ist sehr ausgeglichen besetzt“, sagt er mit Blick auf die Setzliste. Die zeigt aber auch: „Auf den ersten vier Positionen sind drei Ausländer, von denen nur einer schießen darf.“ Korakakis Ersatz Klaudia Bres aus Polen wurde bei der Weltmeisterschaft übrigens Siebte. Wenn sie schießt, wird es für die Bassumer also nicht einfacher.

Den Lindenstädtern fehlen im Vergleich zu einigen Konkurrenten zwar die Topstars wie Christian Reitz (SV Kriftel), Weltcup-Sieger Oleg Omelchuk (Braunschweig) oder Weltmeisterin Olena Kostevych (HSG München), dennoch müssen sie sich nicht verstecken. „Die Fallhöhe ist bei den anderen Teams größer. Wir können nur gewinnen, sie sich gegen uns eigentlich nur blamieren“, weiß Voß um die besondere Drucksituation für die Gegner, wenn sie auf die Lindenstädter treffen, die ja „nur“ Vierter im Norden geworden sind.

Die Bassumer brechen in großer Runde nach Paderborn auf. Einzig Oscar Nilsson kann aus beruflichen Gründen nicht dabei sein. Am Freitagnachmittag findet das Training statt, dann wird entschieden, welche fünf Schützen am Sonnabendmorgen den Kampf ums Halbfinale aufnehmen werden. Einchecken werden die Bassumer im selben Hotel wie im vergangenen Jahr. „Die Bedingungen waren gut“, erinnert sich Voß.

Eine Sache wollen die Lindenstädter allerdings anders machen als im Vorjahr, nämlich das Viertelfinale überstehen. 2018 folgte das knappe Aus mit 2:3 gegen die Schützengilde Ludwigsburg. Dieses Jahr nehmen die 1848er das Halbfinale ins Visier. 2001 waren sie schon einmal bis ins kleine Finale vorgedrungen. Warum also sollte es dieses Jahr nicht noch einmal klappen? „Wenn wir auf den Stand gehen, uns nur auf uns konzentrieren und nicht darauf achten, was Waldkirch macht, haben wir alle Möglichkeiten. So groß sind die Abstände nicht. Wir sind nicht chancenlos“, ist Voß guter Dinge, dass er auch das Halbfinale mit Bassumer Beteiligung verfolgen kann. Das findet noch am selben Tag um 16 Uhr statt. In Neuseeland wäre es dann 4 Uhr morgens. „Das ist von der Zeit her natürlich kriminell“, weiß Voß. „Aber wenn wir schon so weit kommen, werde ich natürlich auch dieses Spiel verfolgen.“

Weitere Informationen

Der Endrunden-Spielplan

Sonnabend

Viertelfinale

09.00 Uhr: SV Waldkirch - SV Bassum von 1848

10.45 Uhr: HSG München - Braunschweiger SG

12.30 Uhr: SGi Ludwigsburg - Spsch. Raesfeld

14.15 Uhr: SV Kelheim-Gmünd - SV Kriftel

Halbfinale

16.00 Uhr: Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2

18.00 Uhr: Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4

Sonntag

Spiel um Platz 3

10.00 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Finale

12.00 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2