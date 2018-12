Marcel Drygalla (links) und der TSV Melchiorshausen behielten auch gegen Ramdas Essel und Woltmershausen die Oberhand. (Jonas Kako)

Melchiorshausen. Erleichtert rissen die Spieler des Fußball-Landesligisten TSV Melchiorshausen nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Sebastian Berger die Arme in die Höhe. Dazu hatten sie auch allen Grund, denn soeben hatten sie mit 2:1 (0:0) gegen den TS Woltmershausen im ersten Spiel der Rückrunde triumphiert und damit ein weiteres Team bezwungen, das durchaus zu den Schwergewichten der Liga gezählt werden darf. Während die zuletzt ebenfalls erfolgreichen Woltmershauser nach zuvor vier ungeschlagenen Partien wieder einmal als Verlierer den Platz verlassen mussten, feierten die Melchiorshauser bereits ihren dritten Sieg in Folge und stellten den Anschluss ans obere Mittelfeld der Tabelle her.

Wider Erwarten befand sich der Platz am Bollmannsdamm nach den vielen Regengüssen der vergangenen Tage in einem gut bespielbaren Zustand. Nach den vergangenen beiden Erfolgen gegen Grohn und dem VfL 07 starteten die Gastgeber mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein ins Spiel. Vor allem bei Standards von Julian Michel, dessen Ecken oder Freistöße stets Gefahr heraufbeschworen, geriet die Abwehr der Gäste häufig ins Schwimmen. In der sechsten Minuten war es zunächst eine Flanke von Michel, die in den Strafraum segelte. Marcel Drygalla schraubte sich zum Kopfball hoch, konnte das Leder allerdings nicht erreichen. Nach einer Viertelstunde beförderte Michel einen Freistoß aus zentraler Position aufs Tor – einen Schuss, den Ali Saduev lediglich abklatschen konnte. Im Nachsetzen scheiterte Marvin Nienstermann am TS-Schlussmann. Chris Plate setzte daraufhin Drygalla in Szene, doch Saduev parierte den aufs lange Eck gezielten Versuch.

Chance um Chance für den TSV

Die Platzherren gaben weiter den Ton an. Marvin Nienstermanns Schuss landete rechts neben dem Tor (21.). Die nächste brandgefährliche Ecke von Michel verpasste der aufgerückte Innenverteidiger Lucas Görgens nur haarscharf per Kopf (25.). Mehrere Melchiorshauser verfehlten im Anschluss die Freistoß-Hereingabe von Michel (28.).

Jetzt kamen auch die Bremer zur ersten Tormöglichkeit. Valentin Rexhepi passte zu Manuel Joao Dinis Carrilho, der freistehend an TSV-Torhüter Sascha Kleemann scheiterte (29.). Dinis Carrilho wurde danach gefoult, doch der anschließende Freistoß von Rigo Ehresmann blieb ohne Folgen. Auf der Gegenseite verpasste Ole Discher äußerst knapp die Hereingabe von Lucas Kracke (34.). „Wir haben bereits in dieser ersten Hälfte schöne Angriffe kreiert, konnten uns jedoch noch nicht belohnen. Nach dem Seitenwechsel hat Woltmershausen den Druck erhöht“, bilanzierte TSV-Coach Lars Behrens.

Die Woltmershauser kamen zunächst besser aus der Kabine. Dinis Carrilho zielte übers Tor (46.), einen Kopfball von Lamin Sillah lenkte Kleemann über die Latte (47.). Dann senkte sich eine Flanke von Didier Njonkeb Aristide auf den Querbalken (48.). Kleemann parierte zudem einen Schuss des eingewechselten Björn Fender (51.). Danach berappelten die Gastgeber. Drygalla scheiterte mehrmals in aussichtsreicher Position (53., 59., 62., 68.), genauso wie ein Mal Marvin Nienstermann (63.). Dem Melchiorshauser Kapitän gelang schließlich nach einer Ecke von Abdessamad Sabbar per Kopfball der erlösende Führungstreffer (71.). Dabei wurde er von der Woltmershauser Hintermannschaft sträflich allein gelassen.

Auf der Gegenseite hatten die Hausherren Glück, dass ein Handspiel von Lucas Heinemann nicht geahndet wurde (74.). Schließlich gewann Sabbar einen entscheidenden Zweikampf im Mittelfeld gegen Ramdas Essel und schloss überlegt zum 2:0 ab (78.). Mit einem Freistoß-Schlenzer machte Sillah das Spiel noch einmal spannend (82.). „Es war ein glücklicher Melchiorshauser Sieg. Das nötige Quäntchen Glück hat uns heute gefehlt“, sagte Gästetrainer Carlos Pereira. „Der dritte Sieg in Folge tut einfach gut. Unser Sieg ist meiner Ansicht nach nie in Gefahr geraten und ist um ein bis zwei Tore zu niedrig ausgefallen“, beschrieb Behrens die prächtige Stimmung im Lager der Melchiorshauser.