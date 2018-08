Fabian Bischoff (rechts) steht wieder im Stuhrer Kader. (Jonas Kako)

Stuhr. Eins kann man den Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten TV Stuhr wahrlich nicht vorwerfen: fehlende Ruhe. Nach einem Punkt aus den ersten vier Spielen bricht bei den Rot-Weißen keinerlei Panik aus. Vor dem Heimspiel gegen den OSV Hannover (Sonntag, 15 Uhr auf dem hinteren Rasenplatz) verspüren die beiden Trainer Christian Meyer und Stephan Stindt keinerlei Druck. "Den größten machen wir uns selbst", sagt Meyer, der nach wie vor davon überzeugt ist, dass der Knoten des Aufsteigers alsbald platzen wird.

Meyer spürt nach eigener Aussage ein Streben nach dem ersten Erfolg in der Landesliga. Mit diesem würden die Stuhrer so richtig in der sechsthöchsten Klasse ankommen. Weit weg von der Konkurrenz ist der TVS nicht. Mithalten kann er, das hat er bislang bewiesen. Der letzte Schritt zum ersten Sieg aber fehlt noch. Das weiß auch Meyer: "Wir tun uns nach wie vor schwer, das Spiel zu machen und offensiv Akzente zu setzen." Deshalb habe sich das Team vorgenommen, mutiger zu spielen, sich im Spiel nach vorn mehr zuzutrauen. Stuhr will den letzten Respekt vor der Konkurrenz ablegen. Dass mit Kapitän Fabian Bischoff, der erstmals in dieser Saison im Kader steht, sowie Timo Wetjen und Janik Troue zwei Spieler, die in Burgdorf gefehlt haben, wieder im Aufgebot stehen, befeuert die Hoffnungen auf einen Erfolg.

Mit dem OSV Hannover erwarten die Rot-Weißen einen Klub mit viel Tradition. Die großen Zeiten des ehemaligen Zweitligisten liegen jedoch schon mehrere Jahrzehnte zurück – und auch der Saisonstart in der Sechstklassigkeit verlief alles andere als optimal mit nur einem Sieg aus vier Partien. "Wir sind in Schlagdistanz", rechnet Meyer sich durchaus etwas aus. Der erste Landesliga-Erfolg der Vereinsgeschichte käme genau zum richtigen Zeitpunkt.