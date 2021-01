Sven Helms hat dem TuS Sudweyhe gemeinsam mit Benjamin Jacobeit einen attraktiven und offensiven Spielstil verordnet. (Michael Braunschädel)

Es ging schnell. Sehr schnell sogar: Benjamin Jacobeit und Sven Helms bleiben Trainer des Fußball-Bezirksligisten TuS Sudweyhe. „Nach anderthalb Gesprächen“, wie Jacobeit betont. Dem Duo wird auch in Zukunft Jörg Neumann als Teammanager zur Seite stehen. „Jörg ist sehr wichtig für uns, wir sind froh, dass auch er weitermacht“, sagt Jacobeit und strahlt dabei.

Für die beiden Trainer war es nie ein großes Thema, nach dem Ende der Saison die Seitenlinie zu räumen. Das war bereits deutlich geworden, bevor die Verlängerung im Schnellverfahren durchgewunken wurde. In den vergangenen Wochen hatten Helms und Jacobeit mit ihren Spielern über die Zukunft und damit auch über die kommende Saison gesprochen. Coaches, die mit ihrer Aufgabe abgeschlossen haben, machen so etwas nicht. Dass auch die Akteure – am Dienstag laufen weitere Gespräche – grünes Licht gegeben haben, bestärkte das Trainerduo zusätzlich. „Wir haben sehr gutes Feedback erhalten, wir konnten aber auch sehr gutes Feedback geben“, schildert Helms den Ist-Zustand: Vieles passt zusammen bei den Grün-Weißen. Unter der Führung der beiden Trainer ist eine Mannschaft zusammengewachsen.

Jacobeit und Helms sind noch nicht fertig beim TuS. Seit ihrem Amtsantritt im September 2019 haben sie noch keine komplette Spielzeit mit ihrer Elf erlebt. Genau das soll ihnen die Verlängerung ermöglichen. „Wir haben ja noch nichts Messbares“, findet Helms, dass die Arbeit des Duos schwierig zu bewerten ist.

Denn über einen langen Zeitraum am Stück konnten beide ihr Team noch nicht betreuen. Zehn Spiele coachte das Duo in der Spielzeit 2019/20 bis zum Pandemie-Abbruch, neun in der aktuellen, erneut unterbrochenen Serie. Die Zahlen sprechen dennoch für das Gespann, das dem TuS eng verbunden ist: Elf ihrer 19 Punktspiele hat es gewonnen, sechsmal sammelte es einen Zähler, nur zweimal verlor es. Im Schnitt sammelt der TuS unter Helms und Jacobeit mehr als zwei Punkte pro Partie. Das sind die Werte einer Spitzenmannschaft.

Reizvolle Perspektiven

In dieser Rolle sehen Jacobeit und Helms ihr Team auch. Es sei in allen Mannschaftsteilen gut aufgestellt, finden sie. „Wenn wir in Gespräche mit möglichen Neuzugängen gehen, dann sprechen wir von Spielern, die uns in der Spitze verstärken. Breite im Kader brauchen wir nicht mehr“, sagt Jacobeit selbstbewusst. Darüber hinaus stimme der Unterbau: „Die Zweite würde längst in der Bezirksliga spielen, wenn sie aufsteigen dürfte, die A- und die B-Jugend sind in der Landesliga Tabellenführer. Da kommt auch in Zukunft einiges nach“, sind die Perspektiven reizvoll und vielversprechend.

Dadurch wachsen allerdings auch die Ansprüche an das fußballerische Aushängeschild des Klubs. „Wir wollen den nächsten Schritt machen“, sagt Jacobeit und fügt erklärend hinzu: „Das heißt, dass wir bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg mitspielen.“ Zu großen Druck wolle man allerdings nicht auf die Elf legen, betont Helms. „Wir haben keinen Zwang, in die Landesliga aufzusteigen.“ Nicht in der laufenden Saison, deren Fortsetzung ohnehin unklar ist, aber auch nicht in der kommenden.

Ihn und Jacobeit treibt dennoch der Gedanke an, bereit zu sein, wenn der Coup doch einmal gelingen sollte. „Deshalb befassen wir uns auch mit den Dingen, die außerhalb der Mannschaft passieren“, richtet sich der Blick der beiden Coaches laut Helms nicht nur auf die Entwicklung ihres Teams, sondern auch auf das Umfeld. Mit der fußballerischen Qualität soll auch das Drumherum wachsen. Mit Jörg Neumann wissen Helms und Jacobeit einen exzellenten Mitstreiter bereits an ihrer Seite. Er ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es beim TuS auch darum geht, sich breiter aufzustellen. „Die Strukturen ein Stück weiter zu professionalisieren“, erklärt Helms.

Verstärkung für das Trainerteam?

Die Rahmenbedingungen waren ein Thema, über das bei der Verlängerung gesprochen wurde. Unter anderem geht es um einen Torwarttrainer, der zum Team stoßen könnte. Dadurch würde die Trainingsarbeit einen neuen Impuls bekommen, die Torhüter würden profitieren. Offiziell sei noch nichts, verrät Jacobeit, aber Gespräche mit einem höherklassig erfahrenen Kandidaten laufen. Ein weiteres Thema war der Ausbau der Trainingsgestaltung, etwa ob eine zusätzliche Einheit möglich sei, womöglich auch dadurch, dass man auf andere Plätze innerhalb der Gemeinde ausweiche. Die Kapazitäten auf der Anlage an der Altenauer Straße sind angesichts der Vielzahl an Mannschaften quasi ausgeschöpft.

Dem Trainerduo ist bei allen Ideen eines klar: „Die Jungs müssen das alles mittragen“, sagt Helms. Er und Jacobeit haben es bislang geschafft, ihr Team mitzureißen. Das wollen sie auch in Zukunft tun. Die wird spannend sein, weiß Helms: „Wir haben noch einiges vor.“