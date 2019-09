Das Trainertrio Christian Mach, Sven Paul und Joachim Neumann (vorn nach hinten) verlässt den TuS Sudweyhe. (Thorin Mentrup)

Mühlenfeld/Sudweyhe. Die 1:4 (1:2)-Niederlage beim TSV Mühlenfeld hatten die Bezirksliga-Fußballer des TuS Sudweyhe noch nicht verdaut, da erreichte sie die nächste Hiobsbotschaft: Der Tabellenvorletzte steht ohne Trainer da. Wie Trainer Christian Mach bestätigte, hat er sein Amt ebenso niedergelegt wie Co-Trainer Sven Paul und Torwarttrainer Joachim Neumann. „Das ist uns überhaupt nicht leicht gefallen“, sagte Mach. Doch er sei überzeugt davon, dass das Team einen neuen Impuls, eine neue Ansprache brauche.

Die Partie war gerade erst abgepfiffen, da versammelten Mach, Paul und Neumann die Mannschaft noch auf dem Feld um sich und teilten ihre Entscheidung mit. „Da legt man sich im Vorfeld natürlich viele Worte zurecht, aber vor den Jungs war es dann doch sehr emotional“, hatte nicht nur Mach, der im Seniorenbereich beim TuS zunächst gemeinsam mit Uwe Behrens an der Seitenlinie stand, ehe er seit 2017 hauptverantwortlich agierte, einen Kloß im Hals. Auch emotional hatten alle drei Trainer viel investiert in der Vergangenheit. Sportlich aber haperte es. Schon die vergangene Saison lief mehr schlecht als recht, die Niederlage in Mühlenfeld war nun die fünfte im sechsten Spiel. „Wir haben den Jungs gesagt, dass sie deutlich mehr drauf haben“, verriet Mach, der sich wie immer schützend vor das Team stellte: „Ich weiß gar nicht, warum es am Ende nicht funktioniert hat. Vielleicht haben wir die Jungs nicht mehr erreicht oder ihnen das Falsche mit auf den Weg gegeben“, suchte er die Schuld für die Misere bei sich. Die Trainingsbeteiligung stimme, das Team sei gut aufgestellt. „Ich glaube, die Mannschaft hat sich noch nicht endgültig gefunden“, mutmaßte er.

Zwischen dem, was das Team könne, und dem, was auf dem Platz passiere, lägen Welten, fand Mach. Das zeigte sich in Mühlenfeld, als der TuS sich durch eigene Fehler aber immer wieder selbst aus der Bahn warf. Im zweiten Durchgang machte sich dann wieder Unzufriedenheit breit. Ähnlich war es auch bei den Niederlagen in Heiligenfelde und zuletzt am vergangenen Mittwoch gegen Steimbke gewesen. Der Entschluss, nicht mehr weiterzumachen, sei nach der 0:3-Niederlage gegen den Landesligaabsteiger gereift, erklärte Mach. Auch ein Sieg in Mühlenfeld hätte nichts mehr geändert. Nach einem Spiel unter der Woche wollte das Trainertrio aber nicht gehen. „Das hätte sich nicht gehört“, ließen Mach, Paul und Neumann Professionalität bis zum Schluss walten.

Nun läuft beim TuS die Nachfolgersuche. „Wir bedauern den Entschluss von Christian, Sven und Joe (Joachims Spitzname, Anm. d. Red.) sehr“, sagte Herrenkoordinator Peter Woller. Er wird mit Holger Siemer nach Kandidaten fahnden. „Wir werden keinen Schnellschuss machen. Wir nehmen uns die nötige Zeit, werden aber auch ein bisschen Dampf machen“, soll eine Lösung nicht zu lange auf sich warten lassen. Das Training am Dienstag wird ein alter Bekannter übernehmen: Markus Pieprzyk steht dem TuS nicht zum ersten Mal in der Not zur Seite.