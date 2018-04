Den Vorlauf gewonnen, im Zwischenlauf verbessert und im Finale dominant: Sprinterin Anna-Lena Freese vom FTSV Jahn Brinkum hat bei den Norddeutschen Meisterschaften in Hamburg vollkommen verdient – und vor allem souverän – den Titel über die 60 Meter geholt. In 7,52 Sekunden ließ die ihren Verfolgerinnen mit sechs Hundertstel Sekunden Vorsprung hinter sich.

Die Gratulationen und den Applaus nahm die gerade 24-Jahre alt gewordene Freese gerne an und genoss den Augenblick, wieder im Rampenlicht zu stehen, sichtlich. Auch ihr Trainer Björn Sterzel freute sich über das gelungene Comeback auf überregionaler Ebene. „Anna-Lena ist drei Rennen an einem Tag gelaufen und Meisterin geworden – ich bin zufrieden“, sagte er und merkte an: „Das ist ein gutes Omen.“ Im Vorjahr hatte Freese aufgrund von Oberschenkelproblemen noch zahlreiche Wettkämpfe verpasst und hat sich nun wieder zurückgekämpft. Als sie die Bahn verließ, war von ihrem freudigen Lächeln allerdings nur noch wenig zu sehen. „Die Zeit war nicht so der Renner“, stellte die Brinkumerin selbstkritisch fest. Im Vorlauf habe sie bei ihrer Zeit von 7,65 Sekunden noch bewusst Tempo rausgenommen, um Kräfte zu schonen. „Man muss nicht gleich von der Kette gehen“, hatte sie danach noch gescherzt und angekündigt, sich im Zwischenlauf zu verbessern. Ihr Vorhaben setzte Freese in die Tat um, lief ihrer Konkurrenz in 7,56 Sekunden davon. Doch der Fehlstart von Isabelle Cornelius (1. VfL Fortuna Marzahn) hatte sie offensichtlich verunsichert. Freese selbst war gut aus dem Startblock gekommen, doch als der Lauf unterbrochen wurde und die Läufer zurück an den Start mussten, schien sie aus dem Konzept gekommen zu sein. „Der Fehlstart kam Anna-Lena nicht zu Gute, danach ist sie schlecht gestartet“, fand Trainer Sterzel.

Er äußerte durchaus Verständnis für Freeses Enttäuschung über ihre Finalzeit. Optimal wäre eine Zeit unter 7,50 Sekunden gewesen, wie es der 24-Jährigen bei den Landesmeisterschaften gelungen war (7,47sec.). Ihre Bestzeit über 60 Meter mit 7,42 Sekunden stammt aus dem Jahr 2015. „Ziel ist, dass sie wieder in diesen Bereich vorstößt“, erklärte Björn Sterzel. Ohnehin ging er mit seinem Schützling nicht hart ins Gericht, sondern suchte die positiven Ansätze: „Anna-Lenas Stärke ist die zweite Hälfte. Hinten raus hat sie das auch gut gemacht.“

Auch Freese selbst ist sich dessen wohl bewusst. „Wenn der Start nicht klappt, hat man weniger Zeit, das aufzuholen“, sagte sie. „Überdramatisieren“ wolle sie das Resultat aber auch nicht. Doch mittlerweile schaue sie mehr auf ihre Zeiten als früher. „An meine alten Zeiten will ich anknüpfen“, bestätigte Freese die Aussage ihres Trainers. Der hob noch einmal hervor, dass die Stärken der Brinkumerin angesichts ihres explosiven Schlussspurts auf der 200-Meter-Strecke liegen – ihrem Paradelauf. „Sie benötigt jetzt Rhythmus in ihren Wettkämpfen. Finals sind Finals, da geht es immer auch um Titel“, fasste Sterzel zusammen.